Трус, Пангелов-Юлдашев и Марченков - лучшие игроки чемпионата ХСУ Париматч в январе

Хоккейная Суперлига Украины и Parimatch продолжают традицию определения лучших игроков чемпионата хоккейной Суперлиги Париматч.

Лучшим вратарём января стал голкипер "Краматорска" Виталий Трус. В январе голкипер краматорчан помог своей команде выиграть в трех из пяти матчей. Более того, именно надежная игра Виталия Труса в воротах позволила "Краматорску" стать первым клубом, обыгравшим "Донбасс" в текущем сезоне. Таким образом, в пяти матчах, которые Виталий Трус провел в рамке ворот краматорского клуба, голкипер отбил 141 бросок и пропустил 11 шайб. Процент отбитых бросков Труса составил 93%, коэффициент надежности 2.20, а индекс Instat - 184.

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Лучшим защитником месяца назван представитель "Донбасса" Филипп Пангелов-Юлдашев. В 8 матчах лидер обороны дончан набрал 7 (2+5) баллов, заработав коэффициент полезности +1 и индекс Instat 195.

Лучшим нападающим месяца стал форвард СК "Сокол" Дмитрий Марченков. Один из самых результативных нападающих киевлян в 10 матчах набрал 14 (8+6) очков при показателе полезности +7 и индексом Instat 192. Отметим, что 13-й номер киевлян набирал очки в 8 из 10 матчей в январе.

Автором лучшей шайбы января стал нападающий "Донбасса" Павел Медведев, который забросил лакросс-гол в ворота "Альтаира". Опытный форвард, который славится своим умением забивать лакросс-голы, снова проявил свое мастерство. На этот раз нападающий красиво с воздуха отличился в воротах Богдана Дьяченко.