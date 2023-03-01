Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк стал посмешищем в сети после своего раболепского высказвания о Владимире Путине. Третьяк, выступая на форуме "Мы вместе. Спорт", заявил, что прежде всего необходимо выполнить указание Путина.

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"Наша самая главная задача – выполнить указания президента страны, чтобы как можно больше людей занимались спортом в России. Весь форум посвящен нашему импортозамещению, программам подготовки спортсменов", - цитирует Третьяка "Р-Спорт".

Такие унижения знаменитого экс-хоккеиста сборной СССР перед российским диктатором получили соответствующую реакцию от российских болельщиков.

"Главная задача – выполнить указания Путина" - спасибо, Владислав, дальше продолжать не нужно", "Без указания Путина спортом в России заниматься никто не будет? Вот же лизоблюд!", "Владик старается показать, что он системный и нализывает как может", – говорится в комментариях.

Юзеров уже тошит от постоянного упоминание их президента.

"у нас что нибудь без указки Путина делается?", "Везде этот Путин. У нас без него вообще ничего не происходит?" – задаются риторическим вопросом россияне.

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