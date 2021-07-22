Тренировки ХК 'Донбасс' оказались под угрозой из-за закрытия арены 'Альтаир' в Дружковке

Начало тренировок хоккейного клуба "Донбасс", который стал восьмикратным чемпионом Украины и приступил к подготовке к следующему сезону, оказалось под угрозой срыва. На ледовой арене "Альтаир" внезапно остановили заливку льда.

Как рассказал изданию ZI директор ХК "Донбасс", депутат Дружковского городского совета Федор Ильенко, у клуба существовала договоренность с администрацией "Альтаира" и местными властями о начале заливки льда с середины июля. Горсовет должен был выделить деньги для арены, а первого августа команды планировали приступить к занятиям на льду.

У клуба, по его словам, существует контракт с ареной до мая 2022 года. Однако, 21 июля, когда пришло время застелить первый слой арены, работникам поступила команда от администрации остановить процесс.

Видео дня

"Я попытался выяснить, что происходит. Мне было сказано, что 22 июля должна состояться сессия горсовета, на которой планируется выделить часть финансирования для запуска Ледовой арены. Если сессия не состоится, то "Альтаир" вынуждены будут закрыть. Но, к сожалению, еще до начала сессии, сегодня, 22 июля, в 8 часов утра, было принято решение остановить холодильное оборудование. Это означает, что льда в августе не будет", – рассказал Ильенко.

Как пишет издание, на электричество необходимо около 500 тыс. грн. Клуб и молодежная команда "Молодая гвардия", которая будет играть в Молодежной хоккейной лиге в следующем сезоне, готовы были оплатить 300 тысяч, занимая при этом 30% льда.

"200 тысяч по примерным подсчётам, арена может заработать на массовых катаниях при нынешних расценках на эту услугу. Одновременно город в этом направлении ничего не предпринимает. Вместе с этим, четыре заместителя городского головы получают (с учётом всех надбавок) порядка тех же 200 тысяч гривен в месяц. Городской голова – около 70 тысяч. Хотя в городе годами не решены жизненно важные для горожан проблемы", – отметили журналисты.