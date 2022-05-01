"То, что Россия делает в Украине, шокирует". Чемпион мира с облегчением сбежал из РФ

Чемпион мира по хоккею-2019 и олимпийский чемпион Пекина-2022 в составе сборной Финляндии Микко Лехтонен рассказал о том, как покидал московский СКА. 28-летний защитник выступал за российскую команду с 2021 года.

По словам Лехтонена после 24 февраля у него не было других вариантов, как разорвать контракт с "армейцами".

"Я действительно испытал чувство облегчения. В этой сложной ситуации это было единственным верным решением. То, что Россия делает в Украине, шокирует. Это непростительно. Такого никогда не должно происходить", – цитирует Лехтонена Iltalehti.

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По словам Микко он понимал, что ему нельзя больше находится в РФ

"Нехорошо играть в стране, которая начала войну. Я хотел уйти так же, как и многие другие легионеры. С русскими было довольно много разговоров о войне. Все знали, что у них есть своя позиция по этому вопросу. А у нас, людей из западных стран, есть своя", – отметил хоккеист.

Как сообщал OBOZREVATEL, депутат Государственной думы России Виталий Милонов заявил, что РФ необходимо проводить свой чемпионат мира по хоккею.