Титулованный немецкий хоккеист-чемпион трагически умер в 26 лет

Известный немецкий хоккеист Тобиас Эдер скончался в возрасте 26 лет, сообщает Немецкая федерация хоккея (DEB). Игроку сборной Германии и нападающему клуба "Айсберен Берлин" в августе 2024 года была диагностирован злокачественная опухоль. Он был вынужден приостановить карьеру. 29 января состояние спортсмена резко ухудшилось и он скончался в госпитале.

Видео дня

Его карьера началась в молодежных командах, где он добился значительных успехов, включая победу на чемпионате Германии среди школьников. В дальнейшем он играл за различные клубы в DEL (Deutsche Eishockey Liga – высшая лига профессионального хоккея в Германии), включая "Ред Булл Мюнхен" и "Дюссельдорф", где постепенно становился одним из лидеров команды. В 2023 году Эдер подписал контракт с "Айсберен Берлин" и сразу выиграл с ними чемпионат Германии.

На международной арене Эдер выступал за молодежные сборные Германии, принимал участие в чемпионатах мира среди молодежи и юниоров, а также дебютировал в основной сборной в 2021 году. В 2024 году он впервые сыграл на чемпионате мира и забил гол.

Тобиас Эдер стал чемпионом Германии в 2024 году с "Айсберен Берлин" и серебряным призером чемпионата Германии в 2019 году с EHC Red Bull München. В 2015 году Эдер был признан игроком года в Немецкой молодежной лиге (DNL), а также стал лучшим бомбардиром в регулярном чемпионате и плей-офф Schüler-Bundesliga. В том же году он был лучшим бомбардиром и лучшим нападающим Южной группы в DNL.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!