Суд запретил Федерации хоккея Украины принимать заявки от клубов на новый сезон

Хозяйственный суд Киева принял решение об обеспечении иска УХЛ к Федерации хоккея Украины и запретил ФХУ до окончательного решения принимать заявки команд на участие в национальном чемпионате.

Было постановлено с 17.05.2021 г. запретить Федерации хоккея Украины до вступления решения суда в силу:

Совершать действия, направленные на препятствование Украинской хоккейной лиге выполнять обязательства, предусмотренные договором о сотрудничестве;

Без участия Украинской хоккейной лиги осуществлять приём заявок и заключение договоров на участие в чемпионате Украины по хоккею с шайбой сезона 2021-2022 гг., осуществлять какие-либо действия или принимать решения, связанные с этим.

Первое судебное заседание по иску УХЛ против Федерации хоккея Украины касательно признания договора действительным назначено на 25 мая 2021 года.

В апреле 2021 г. Украинская хоккейная лига подала в суд иск против Федерации хоккея Украины. Как сообщал ранее генеральный директор УХЛ Сергей Варламов, Федерацией хоккея Украины было отправлено уведомление об одностороннем расторжении договора о сотрудничестве между УХЛ и ФХУ, согласно которому Лига проводила матчи чемпионата Украины по хоккею – чемпионата Украинской хоккейной лиги.

Со своей стороны, Лига направила в суд исковое заявление о признании неправомерным одностороннего расторжения договора и признании его действительным. Суд принял иск и осуществляет рассмотрение дела.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед стартом финальной серии плей-офф УХЛ Париматч между "Донбассом" и "Соколом" Украинская хоккейная лига запустила новый международный челлендж #ухлсмотрятвезде, который объединил фанатов украинского хоккея по всему земному шару.