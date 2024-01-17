'Шестерка. Даже ребенок понимает': экс-тренер сборной РФ пришел в ярость из-за решения IIHF по Израилю

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев возмутился допуском национальной команды Израиля к юношескому чемпионату мира по хоккею. Представитель РФ назвал это "чьим-то приказом", который якобы свидетельствует о вмешательстве в спорт со стороны других структур.

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Об этом Плющев заявил в комментарии пропагандистскому телеканалу Russia Today. Победитель молодежного чемпионата мира 2002 года раскритиковал Международную федерацию хоккея (IIHF) и оскорбительно высказался в адрес ее президента Люка Тардифа, назвав его "шестеркой".

"Допустив команду Израиля к международным соревнованиям, IIHF в очередной раз доказала, что она несамостоятельная организация. А Люк Тардиф – шестерка, как и все руководители организации. И по-другому их никак не назовешь. Они действуют непоследовательно: сначала отстраняют, а затем резко меняют свое мнение. Даже ребенок, который иногда читает соцсети, понимает, что если организация принимает решение на основании чего-то, а затем его отменяет спустя шесть дней, то это чей-то приказ. Если хозяин сказал, значит, так и будет. Кто платит, тот и заказывает музыку", – в истерике заявил Плющев.

Напомним, 11 января IIHF объявила о том, что временно отстранила сборные Израиля от своих турниров по соображениям безопасности.

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