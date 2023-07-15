'Русские твоей жене вырежут почки'. Хоккеист с белорусскими корнями, угодил в грандиозный скандал в США

29-летний хоккеист "Аризона Койотс" Алекс Гальченюк, который Родился в США и представлял эту страну на международном уровне, однако имеет белорусское происхождение и провел большую часть своей юности в России, был арестован полицией Скоттсдейла (Аризона, США). Гальченюку предъявлены обвинения в нападении на частную собственность, хулиганстве, неподчинении, сопротивлению при аресте, а также угрозах и запугивании, сообщает Аризона спорт.

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Согласно отчету полицейского управления Скоттсдейла, двое мужчин на BMW врезались в знак и бордюр, въехали на парковку, а далее были замечены лежащими на земле стоянки за пределами автомобиля.

По словам властей, позже продолжили движение на север по Скоттсдейл-роуд, прежде чем их остановила полиция. Сообщается, что эти двое мужчин находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Гальченюк вышел с пассажирской стороны автомобиля, начал угрожать копу. "Ты видишь мои глаза, да? Ты понимаешь, что я вас всех (ругательства) порублю", — сказал Гальченюк офицеру.

После задержания уже сидя в наручниках в полицейской машине хоккеист снова стал бросать угрозы правоохранителям и их семьям.

"Я порублю тебя, твою жену, твою дочь", "Отпусти меня, или я позвоню один раз. Ты никогда не увидишь свою семью, тебе страшно?","Один телефонный звонок, и ты мертв, вся твоя семья, твоя родословная мертва". -

Гальченюк сослался на свои связи в Москве, пригрозил офицеру, что его знакомые из России "вырежут у жены и дочери почки".

По словам властей, он также несколько раз начал называть офицера "нигером".

После информации о скандале "Аризона Койотс" объявил о расторжении контракта с игроком.

"Мы знаем об инциденте с участием Алексея Гальченюка и решительно осуждаем такое поведение. Как только клубу стало известно об обвинениях, мы немедленно начали процесс расторжения его стандартного контракта по соответствующим каналам совместно с Национальной хоккейной лигой", - говорится в заявлении аризонской хоккейной команды.

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