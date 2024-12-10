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Россия убила двух украинских хоккеистов во время удара по Запорожью

Елена Павлова
Хоккей
2 минуты
525
Россия убила двух украинских хоккеистов во время удара по Запорожью

В результате удара российских захватчиков по Запорожью 6 декабря оборвалась жизнь двух игроков любительской хоккейной команды "Аврора" Богдана Титова и Максима Брагина. Обоим спортсменам было всего по 27 лет.

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Богдан Титов был капитаном хоккейного клуба "Аврора", а Максим Брагин не только выступал сам, а также работал тренером и готовил детей в местной детско-юношеской школе.

"Они отдавали свое сердце и силу любимой игре в родном городе, были настоящими друзьями, вдохновением для команды и примером для юного поколения. Их энергия, преданность и любовь к хоккею останутся в памяти всех, кто имел честь играть и общаться с ними", – отреагировал руководитель обособленного подразделения ФХУ в Запорожской области Олег Юдин.

Россия убила двух украинских хоккеистов во время удара по Запорожью
Россия убила двух украинских хоккеистов во время удара по Запорожью

"Эта невосполнимая потеря является болезненным напоминанием о том, как высока цена свободы, которую защищает Украина", – отметил Юдин.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, вечером 6 декабря Россия нанесла удар управляемой авиабомбой по Запорожью. Взрывы в городе раздались около 17:58, перед этим в Воздушных силах ВСУ сообщили о запуске российских КАБов по региону.

Россия убила двух украинских хоккеистов во время удара по Запорожью
Россия убила двух украинских хоккеистов во время удара по Запорожью
Россия убила двух украинских хоккеистов во время удара по Запорожью

В результате обстрела уничтожена СТО, взрывной волной и обломками повреждены пять многоэтажек, восемь частных домов, общежитие и магазины. Погибли десять человек, 26 человек получили ранения.

Среди пострадавших – трое детей: 11-летний мальчик с ранениями мягких тканей, четырехлетняя девочка с ранением лица и четырехмесячная девочка с ушибом живота.

Россия убила двух украинских хоккеистов во время удара по Запорожью
Россия убила двух украинских хоккеистов во время удара по Запорожью
Россия убила двух украинских хоккеистов во время удара по Запорожью

В МВД уточнили, что восемь из десяти погибших находились в автомобилях.

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