Россия убила двух украинских хоккеистов во время удара по Запорожью

В результате удара российских захватчиков по Запорожью 6 декабря оборвалась жизнь двух игроков любительской хоккейной команды "Аврора" Богдана Титова и Максима Брагина. Обоим спортсменам было всего по 27 лет.

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Богдан Титов был капитаном хоккейного клуба "Аврора", а Максим Брагин не только выступал сам, а также работал тренером и готовил детей в местной детско-юношеской школе.

"Они отдавали свое сердце и силу любимой игре в родном городе, были настоящими друзьями, вдохновением для команды и примером для юного поколения. Их энергия, преданность и любовь к хоккею останутся в памяти всех, кто имел честь играть и общаться с ними", – отреагировал руководитель обособленного подразделения ФХУ в Запорожской области Олег Юдин.

"Эта невосполнимая потеря является болезненным напоминанием о том, как высока цена свободы, которую защищает Украина", – отметил Юдин.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, вечером 6 декабря Россия нанесла удар управляемой авиабомбой по Запорожью. Взрывы в городе раздались около 17:58, перед этим в Воздушных силах ВСУ сообщили о запуске российских КАБов по региону.

В результате обстрела уничтожена СТО, взрывной волной и обломками повреждены пять многоэтажек, восемь частных домов, общежитие и магазины. Погибли десять человек, 26 человек получили ранения.

Среди пострадавших – трое детей: 11-летний мальчик с ранениями мягких тканей, четырехлетняя девочка с ранением лица и четырехмесячная девочка с ушибом живота.

В МВД уточнили, что восемь из десяти погибших находились в автомобилях.

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