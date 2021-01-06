Россия разгромно проиграла Финляндии и осталась без медалей МЧМ по хоккею

Михаил Морозов Хоккей 09:45, 6.01.2021 Обновлено: 09:49, 6.01.2021

Молодежная сборная России по хоккею проиграла сверстникам из Финляндии (1:4) в матче за третье место на чемпионате мира до 20 лет, который прошел в канадском Эдмонтоне.

Россияне лучше начали поединок и открыли счет уже на седьмой минуте усилиями Сафонова, который удачно сыграл на добивании. После этого финны проснулись и провели несколько опасных атак, которые закончились бросками по воротам Аскарова. Они добились своего уже в первой половине второй двадцатиминутки, когда Лунделл удачно подставил клюшку под бросок партнера по команде.

На первых минутах третьего периода Финляндия вышла вперед, отличившись после серии рикошетов. Уже в самой концовке капитан сборной РФ Подколзин заработал четырехминутное удаление за удар соперника клюшкой по лицу. Это отчасти помешало россиянам успешно провести финальный штурм. Они хоть и заперли финнов в их зоне, но все равно пропустили еще две шайбы в пустые ворота.

Отметим, что победителем МЧМ-2021 стала сборная США, которая в финале со счетом 2:0 обыграла Канаду.

Как сообщал OBOZREVATEL, в полуфинале Россия разгромно уступила канадцам с результатом 0:5.

Комментировать
Спорт Хоккей

Смотрите также

Срна: я не хожу много в Киеве, это не мой город

Россия разгромно проиграла Канаде в полуфинале МЧМ по хоккею

Митрополит Драбинко: Россия признает ПЦУ. Блиц-интервью ко второй годовщине Томоса

Босния не вернет Украине икону, похищенную в Луганске

Непорядочно решать вопросы за счет учителей, медиков и пенсионеров. Это ведь за их счет весь ваш банкет в "Гудвайне"?