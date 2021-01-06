Россия разгромно проиграла Финляндии и осталась без медалей МЧМ по хоккею

Молодежная сборная России по хоккею проиграла сверстникам из Финляндии (1:4) в матче за третье место на чемпионате мира до 20 лет, который прошел в канадском Эдмонтоне.

Россияне лучше начали поединок и открыли счет уже на седьмой минуте усилиями Сафонова, который удачно сыграл на добивании. После этого финны проснулись и провели несколько опасных атак, которые закончились бросками по воротам Аскарова. Они добились своего уже в первой половине второй двадцатиминутки, когда Лунделл удачно подставил клюшку под бросок партнера по команде.

На первых минутах третьего периода Финляндия вышла вперед, отличившись после серии рикошетов. Уже в самой концовке капитан сборной РФ Подколзин заработал четырехминутное удаление за удар соперника клюшкой по лицу. Это отчасти помешало россиянам успешно провести финальный штурм. Они хоть и заперли финнов в их зоне, но все равно пропустили еще две шайбы в пустые ворота.

Отметим, что победителем МЧМ-2021 стала сборная США, которая в финале со счетом 2:0 обыграла Канаду.

Как сообщал OBOZREVATEL, в полуфинале Россия разгромно уступила канадцам с результатом 0:5.