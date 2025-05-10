Российскому экс-хоккеисту выстрелили в голову из ракетницы. Фото и видео

Бывший защитник системы СКА Василий Малышев пострадал в результате жестокого нападения в Санкт-Петербурге. По словам 19-летнего хоккеиста, его избили и выстрелили в голову из сигнальной ракетницы после конфликта у компьютерного клуба. Инцидент произошёл вечером 6 мая, когда он пришёл на встречу с должником.

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"Я прихожу, вижу компанию людей. Он говорит: "Пойдём на улицу, поговорим". Мы вышли — и началось. Кто-то выкрикнул: "Чё ты лыбишься?" – вспомнил Малышев в интервью Championat.com. – Потом начали мутузить, а потом один достал сигнальную ракетницу и выстрелил мне в голову". Потасовка и момент выстрела попали на камеры видеонаблюдения.

После нападения спортсмен самостоятельно добрался до входа клуба и попросил помощи у администратора. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга, ожоги головы и тела, а также подозрение на повреждение кожи, возможно требующее пересадки. Также у него украли телефон.

"Если бы заряд попал в висок или глаза – я бы не выжил или остался инвалидом", — отметил хоккеист.

Пострадавший уже обратился в полицию и проходит лечение в стационаре. По его словам, боль в голове и руке не проходит, но врачи надеются на улучшение при соблюдении режима. Расследованием занимается полиция Санкт-Петербурга.

Василию Малышеву 19 лет, он родился 25 августа 2005 года. За команды системы СКА и юношеские коллективы он провёл 129 матчей и набрал 8 очков. Серьёзных успехов в профессиональном хоккее добиться не успел и завершил карьеру на молодёжном уровне.

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