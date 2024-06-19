Российский олимпийский чемпион заявил, что КНДР 'намного лучше, чем финские скоты' и получил ответку

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею из России Александр Кожевников, заявил, что в КНДР нужно создать клуб Континентальной хоккейной лиги. 65-летний уроженец Пензы, рассказывая о ситуации с хоккеем в Северной Кореи оскорбил представителей Финляндии.

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"Финнов же мы подняли, этих негодяев. Мы сделали из роботов и турмалаев игроков. Их же всю жизнь называли тупицами и турмалаями, а теперь они тут что-то выпендриваются. Политика – страшная вещь. Жалко, что люди поддаются на это. КНДР же с нами уже лет 100, они порядочные и намного лучше, чем эти финские скоты. По-другому их не назвать. Финны – это негодяи", – сказал Кожевников в интервью "Советскому спорту".

Российские фанаты в ответ называли бывшего чемпиона "быдлом".

"Кожевникова нужно поместить в палату мер и весов как эталон быдла. Ну или просто в палату, в наркологию", "Еще один высунулся. Стопарик накатил и сразу в интервью", Деменция уже в полный рост", "Ну, тут единство формы и содержания - и злобно по сути, и в абсолютно гопницком стиле", – не скрывают эмоций юзеры.

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