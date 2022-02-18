Российская сборная по хоккею обыграла по буллитам Швецию в полуфинале Олимпиады-2022

Сборная Олимпийского комитета России (ОКР) по хоккею пробилась в финал мужского турнира Олимпиады-2022. "Красная машина" в серии буллитов обыграла Швецию – 4:3 (1:1 в основное время и 3:2 по буллитам).

Матч получился не самым зрелищным. Соперники действовали очень аккуратно, стараясь свести к минимуму возможность ошибок. Показательным можно назвать тот факт, что за основные 60 минут игрового времени судьи зафиксировали лишь четыре удаления.

Видео дня

Первый период завершился без заброшенных шайб. А вот уже на 15-й секунде второго россияне шокировали оппонента быстрой атакой, которую точным броском мимо голкипера завершил нападающий Антон Слепышев.

После этого хоккеисты обеих команд заметно занервничали. На площадке постоянно возникали стычки, а один раз едва не дошло до драки. Вскоре шведы пришли в себя и буквально вжали россиян к их воротам. Иногда создавалось впечатление, что "желто-синие" играют в большинстве.

Сборной ОКР удалось выстоять, но на 7-й минуте третьего периода шведам все же удалось взломать оборону соперника и нападающий Антон Ландер поразил ворота с "пятачка".

До конца основного времени команды не смогли отличиться и игра перешла в овертайм в формате 3х3. В дополнительной 10-минутке соперники по очереди владели инициативой. Острее были скандинавы, но им не удалось реализовать два отличных момента.

Судьба путевки в финал решилась в серии буллитов, где для выявления победителя понадобились 16 бросков. В итоге россияне праздновали победу 3:2.

В финале они сыграют с финнами в воскресенье, 20 февраля, а шведы померяются силами со словаками в матче за "бронзу".

Как сообщал OBOZREVATEL, победителем женского хоккейного турнира на Олимпиаде-2022 стала сборная Канады, которая в финале была сильнее США.