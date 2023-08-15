Рекордсмен сборной России по хоккею умер в 21 год

Известный российский хоккеист Родион Амиров скончался на 22-м году жизни от рака мозга, сообщил в Х агент игрока Дэн Мильштейн. Опухоль у воспитанника уфимского хоккея была выявлена в феврале 2022 года.

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Обострение болезни случилось в октябре 2022 года. После этого спортсмен потерял зрение и способность самостоятельно передвигаться.

Амиров в сезоне 2021 установил рекорд на финском этапе Евротура, ставшим первым в истории россиянином, забившим в трех дебютных матчах подряд.

Россиянин на драфте-2020 под 15-м номером был выбран "Торонто". Клуб из Национальной хоккейной лиги отправил Амирова в аренду в "Салават Юлаев". Форвард провел за уфимсцев 79 матчей в КХЛ, набрав 18 очков (10 шайб и 8 передач).

После смерти хоккеиста "Торонто" на фасаде домашней арены "Scotiabank Arena" появилась его фотография.

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