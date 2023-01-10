"Пришлось сделать дела в пакет". Канадского хоккеиста затошнило от увиденного в России
Канадский экс-хоккеист Джим Монтгомери, выступавший в сезоне-2003/04 за клуб из Уфы "Салават Юлаев" , поделился одним из своих самых ярких воспоминаний за время, проведенное в России. 53-летний уроженец Монреаля дал большое интервью подскасту Spittin Chiclets.
На Монтгомери произвело огромное впечатление придорожный стихийный рынок на трассе между Уфой и Магнитогорском. Там люди у дороги расставляли столы и торговали различными товарами, например рыбой
"Мы как-то остановились в таком месте. Я спросил, где туалет. Мне показали, я пришел, а там лишь дырка в земле. Снимай штаны и вперед. Не было никакой туалетной бумаги. Меня стошнило и едва не вырвало. Я был вынужден сделать свои дела в пакет", — рассказал Монтгомери.
Канадский хоккейный специалист, работающий с 1 июля 2022 года главным тренером в "Бостоне", сразу вспомнил фильм "Побег из Шоушенка", где герой Тима Роббинса сбежал, через канализацию.
"Я не знаю как Энди Дюфрейн пробирался через два футбольных поля этого всего", – подытожил Монтгомери.
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