''Пришлось сделать дела в пакет''. Канадского хоккеиста затошнило от увиденного в России

Канадский экс-хоккеист Джим Монтгомери, выступавший в сезоне-2003/04 за клуб из Уфы "Салават Юлаев" , поделился одним из своих самых ярких воспоминаний за время, проведенное в России. 53-летний уроженец Монреаля дал большое интервью подскасту Spittin Chiclets.

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На Монтгомери произвело огромное впечатление придорожный стихийный рынок на трассе между Уфой и Магнитогорском. Там люди у дороги расставляли столы и торговали различными товарами, например рыбой

"Мы как-то остановились в таком месте. Я спросил, где туалет. Мне показали, я пришел, а там лишь дырка в земле. Снимай штаны и вперед. Не было никакой туалетной бумаги. Меня стошнило и едва не вырвало. Я был вынужден сделать свои дела в пакет", — рассказал Монтгомери.

Канадский хоккейный специалист, работающий с 1 июля 2022 года главным тренером в "Бостоне", сразу вспомнил фильм "Побег из Шоушенка", где герой Тима Роббинса сбежал, через канализацию.

"Я не знаю как Энди Дюфрейн пробирался через два футбольных поля этого всего", – подытожил Монтгомери.

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