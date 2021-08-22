Овечкин назвал единственный способ защиты от коронавируса

Российский хоккеист американского клуба "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин рассказал, что единственным способом защиты от коронавируса считает соблюдение социальной дистанции. 35-летний нападающий Национальной хоккейной ассоциации (НХЛ) в интервью официальному сайту Лиги признался, что старается не посещать большие скопления людей.

Для знаменитого спортсмена подготовку к этому сезону проходит в "нормальном" режиме. По словам Овечкина, ему так гораздо легче, чем в период пандемии, когда все были в ожидании неизвестно чего.

"Я стараюсь не ходить в публичные места, где много народу. Только так", – назвал Овечкин свой "рецепт" от COVID-19.

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Отметим, что 2 мая прошлого года у Овечкина от коронавируса умер дедушка супруги Анастасии Шубской. По её словам, пенсионер очень ждал ещё одного правнука.

Напомним, что в 30 лет Овечкин женился на модели Анастасии, дочери актрисы Веры Глаголевой. Два года назад у них родился сын Сергей. В феврале 2020 года стало известно о второй беременности Анастасии.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на воскресенье, 22 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 212,3 млн человек. За минувший день выявили 566 512 новых инфицированных, умерли еще 8766. Всего от болезни скончались более 4,4 млн пациентов.

Отметим, что ученые выяснили, что по меньшей мере 17 препаратов могут быть эффективны против коронавируса. Среди них есть также одна биодобавка.