'Мариуполь' - 'Сокол'. Смотрите матч на телеканале XSPORT

В воскресенье, 14 февраля, в матче регулярного чемпионата Украины ХК "Мариуполь" на своем льду сыграет против киевского "Сокола". В прямом эфире поединок покажет телеканал XSPORT . Начало - в 15:00.

К очному противостоянию команды подходят в разном настроении. "Сокол" в своем последнем матче в серии буллитов обыграл "Белый Барс". "Мариуполь", в свою очередь, уступил лидеру турнирной таблицы Украинской хоккейной лиги - "Донбассу".

Что касается турнирного положения, то "Сокол", имея в своем активе 46 очков уверенно идет на третьем месте, "Мариуполь" - шестой с 21 пунктом.