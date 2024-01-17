'Лицемерная позиция': в России взбесились после частичного возвращения Израиля на ЧМ по хоккею

Международная федерация хоккея (IIHF) внесла коррективы в свое решение временно отстранить израильские команды от своих соревнований. В частности, организация допустила сборную U-20 к чемпионату мира среди юношей в третьем дивизионе группы А, который с 22 по 29 января состоится в Болгарии, чем вызвал истерику у россиян.

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"После недавних обменов мнениями и обширных обсуждений со всеми заинтересованными сторонами IIHF получила от министерства молодежи и спорта Болгарии и оргкомитета требуемое подтверждение обеспечения безопасности, необходимой для того, чтобы позволить национальной команде Израиля принять участие в чемпионате мира по хоккею с шайбой 2024 года до 20 лет, дивизион III, группа A (WM20IIIA), который пройдёт в Софии с 22 по 29 января 2024 года", – говорится в заявлении официального сайта IIHF.

Это решение федерации вызвало новый всплеск гнева у россиян. Так председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев обвинил IIHF в непоследовательности. "Я не подозревал, что так все произойдет. Думал, что в коем-то веке есть в решении IIHF какая-то логика, но этого не произошло. Сначала ведь отстранили россиян, потом беларусов, а уже потом Израиль. Было логично. Сейчас же никакой логики в этом нет", – сказал он в комментарии Vprognoze.ru.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников тому же изданию с насмешками прокомментировал этот шаг федерации и ее президента Люка Традифа: "Там чудят люди. Если брать правильно, то это невозможно. Француз там вообще ничего не понимает".

А двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов также взбесился, комментируя это решение для Sport24. "Меня уже ничего не удивляет касательно международных спортивных организаций. Лицемерная позиция от IIHF. Ничего нового тут", – сказал экс-хоккеист.

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