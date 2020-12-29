"Кременчук" вырвал победу у "Краматорска" в УХЛ

29 декабря, в Кременчуге состоялся последний поединок уходящего года и 22-го тура УХЛ Париматч, в котором "Кременчук" принимал на своей площадке "Краматорск".

Первый период, не смотря лишь на одну заброшенную шайбу, был богат на голевые моменты. С обеих сторон в ворота Короваева и Давлетшина могло залететь не меньше трех, а то и больше шайб. Но все же, первый период так и завершился 1:0 в пользу "Кременчука"

Вторая двадцатиминутка проходила по сценарию первой, только без заброшенных шайб. Обе команды играли в открытый и атакующий хоккей. У гостей опасно бросали Подзиньш и Жвачкин, а также выходил на свидание с вратарем Золотухин. У "Кременчука" постоянно на острие атак были: Денискин, Орлов, Пукс, Коробов и Дубинин. Стоит отметить надежную игру вратарей обеих команд. Благодаря их мастерству команды ушли на перерыв с тем же счетом 1:0 в пользу хозяев площадки.

В третьем периоде гости смогли сравнять счет. На 45 минуте отличился Жвачкин. Навала на ворота "Краматорска" ничего не дала хозяевам площадки. Наоборот, чем ближе было к концу периода, тем больше голевых моментов начали возникать у ворот Давлетшина.

Основное время завершилась вничью, поэтому победителя команды определяли в дополнительное время. На второй минуте овертайма ошибкой краматорчан воспользовались хозяева площадки, которые провели быструю контратаку и забросили победную шайбу. Точным броском отметился Тютченко.

Итоговый счет встречи 2:1 в пользу "Кременчука".

"Кременчук" - "Краматорск" 2:1ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – Гриценко (Ворона - Смирнов) 02:28; 1:1 – Жвачкин (Геворкян - Золотухин), 45:00; 2:1 – Тютченко, 61:44.