'Краматорск' во второй раз в сезоне обыграл 'Альтаир'

29 декабря в рамках 6-го тура чемпионата хоккейной Суперлиги Париматч свой заключительный матч в 2021 году сыграли "Альтаир" и "Краматорск".

Команды начали матч в достаточно спокойном темпе, больше присматриваясь к сопернику и испытывая готовность голкиперов. Тем не менее, краматорчанам удалось завладеть преимуществом и распечатать ворота Богдана Дьяченко - счет открыл Богдан Середницкий. Таким образом, на перерыв команды ушли с минимальным преимуществом гостей.

Вторая двадцатиминутка прошла с обилием голевых моментов, однако без заброшенных шайб, а на табло так и остался гореть счет первого периода - 0:1.

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На старте третьего отрезка встречи "Краматорск" смог удвоить свое преимущество - шайбой отметился Николай Столяренко. Только после второй пропущенной шайбы "Альтаир" смог отквитать один гол - первую шайбу на домашней арене забросил Илья Крикля. Под конец матча "Альтаир" не смог удержать игровое преимущество и дважды пропустил от оппонентов из Краматорска - итоговый счет 4:1 на табло установили Андрей Жвачкин и Ярослав Сергиевский.

"Альтаир" - "Краматорск" 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)

Шайбы: 0:1 Середницкий (Кобыльник), 06:05; 0:2 Столяренко (Сергиевский, Калинычев), 42:37; 1:2 Крикля, 45:38; 1:3 Жвачкин (Кобыльник, Бердникс, больш.), 57:26; 1:4 Сергиевский (Бабрусев), 58:15;

Альтаир: Дьяченко (Терлецкий); Буценко - Раскин (К), Папуна - Мельник, Бортников - Реснянский, Терёшин; Кочетков - Коренчук (А) - Крикля, Яйлов - Дубский - Ханенко, Сидоренко - Олейник - Трандафилов (А), Кобиков - Данфорт.

Краматорск: Трус (Кучер); Бабрусев - Мальцев, Фирсов - Ваулин, Дуюн - Сирченко, Кругляков; Кобыльник - Сергиевский - Столяренко, Афанасьев - Середницкий - Говорушко, Жвачкин - Калинычев - Градович, Тимченко - Афанасьев - Бердникс.