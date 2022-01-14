'Краматорск' в драматичном матче нанес 'Донбассу' первое поражение в сезоне

14 января в рамках 14-го тура хоккейной Суперлиги Париматч "Донбасс" встретился с "Краматорском".

В первом периоде команды обменивались моментами, атакуя ворота друг друга, но открыть счёт им не удалось, а интрига первого гола осталось на второй период.

Во втором периоде команды также играли с нулями на табло, и только под конец второго игрового отрезка соперники начали действовать активнее, что привело к голам - сначала Игорь Калинычев открыл счет в матче, а затем команда Павла Микульчика сравняла счёт в большинстве усилиями Марка Калейниковаса.

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В третьей двадцатиминутке Артём Градович обыграл Олега Петрова и снова вывел "Краматорск" вперёд. И хоть до конца периода "Донбасс" наседал на ворота Виталия Труса, стараясь сравнять счёт, но краматорчане защищали свои владения и смогли нанести донецкой команде первое поражение в сезоне.

"Донбасс" - "Краматорск" 1:2 (0:0, 1:1, 0:1) Шайбы: 0:1 Калинычев, 36:32; 1:1 Калейниковас (Пангелов-Юлдашев, Пересунько, больш.), 38:42; 1:2 Градович (Сергиевский, Калинычев, больш.), 48:34

"Донбасс": Петров (Макаров); Андрейкив - Таран, Пангелов-Юлдашев (А) - Соколовский, Кобелев - Жульдиков, Галыгин; Морозов - Спруктс - Пересунько, Сигарёв - Бирюков - Шишлянников, Медведев - Туркин (А) - Калейниковас, Кривошапкин - Захаров (К) - Разумов.

"Краматорск": Трус (Кучер); Ваулин - Бердникс, Мальцев - Кругляков, Афанасьев - Сирченко, Фирсов; Столяренко (К) - Сёмочкин - Жвачкин (А), Кобыльник - Сергиевский - Градович, Целогородцев - Калинычев - Середницкий, Суховольский - Дуюн.