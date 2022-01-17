'Краматорск' разгромил 'Альтаир' на выезде

17 января в рамках 11-го тура хоккейной Суперлиги Париматч "Альтаир" сыграл с "Краматорском".

В первом периоде счёт открыли гости – Артём Градович обыграл Богдана Дьяченко и вывел "Краматорск" вперёд. Подопечные Олега Тимченко не сбавляли обороты и наседали на "черно-синих", стараясь увеличить преимущество, но счёт на табло до конца периода изменить не удалось. На перерыв "Краматорск" ушел с минимальным преимуществом.

Во втором периоде "Краматорск" продолжал создавать моменты и прессинговать ворота "Альтаира", но дружковковцы перехватили шайбу и Илья Крикля сравнял счёт, обыграв Кирилла Кучера. Краматорчане быстро отреагировали на этот гол и через десять секунд Андрей Жвачкин вернул своей команде преимущество. Николай Столяренко закрепил лидерство "Краматорска", забросив третью шайбу команды. Подопечные Олега Тимченко продолжали результативный второй период – Артём Целогородцев увеличил отрыв до 4:1.

Видео дня

В завершающей двадцатиминутке команды обменивались моментами. Даниил Дуюн реализовал момент "Краматорска" и сделал 5:1 на табло. Не сбавляя темп, Артём Градович оформил дубль и отметился в меньшинстве. А под конец матча гости увеличили отрыв – Макар Ваулин забросил седьмую шайбу. Матч завершился со счётом 7:1 в пользу "Краматорска".

"Альтаир" - "Краматорск" 1:7 (0:1, 1:3, 0:3) Шайбы: 0:1 Градович (Сергиевский, Бердникс), 08:11; 1:1 Крикля (Кочетков), 27:59; 1:2 Жвачкин (Ваулин, Бердникс), 28:09; 1:3 Столяренко (Сёмочкин, Жвачкин), 32:28; 1:4 Целогородцев (Калинычев, Дуюн), 35:44; 1:5 Дуюн (Фирсов, Калинычев), 49:50; 1:6 Градович (Сергиевский, Кругляков), 50:36; 1:7 Ваулин (Жвачкин), 52:32

"Альтаир": Дьяченко (Печорин); Игнатенко - Буценко (К), Мельник - Реснянский, Раскин - Терёшин; Кочетков - Крикля - Коренчук (А), Трандафилов (А) - Луговой - Сидоренко, Яйлов - Олейник - Кобиков, Ханенко - Данфорт.

"Краматорск": Кучер (Трус); Ваулин - Бердникс, Мальцев - Кругляков, Афанасьев (А) - Фирсов, Суховольский; Столяренко (К) - Сёмочкин - Жвачкин (А), Кобыльник - Сергиевский - Градович, Целогородцев - Калинычев - Середницкий, Тимченко - Сирченко - Дуюн.