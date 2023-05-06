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Путина назвали "сумасшедшим маразматиком" после речи на открытии Ночной хоккейной лиги

Максим Иншаков
Хоккей
2 минуты
5,7 т.
Путина назвали 'сумасшедшим маразматиком' после речи на открытии Ночной хоккейной лиги

Президент России Владимир Путин получил порцию оскорбительных комментариев после своей речи в Сочи на открытии финального этапа XII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд. Путин заявил о большом вкладе Ночной хоккейной лиги в развитие массового спорта.

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"В нынешнем году побороться за звание сильнейших собралось более 170 команд из 81 региона, а всего в отборочных турнирах XII фестиваля приняли участие свыше 23 тысяч игроков, что является рекордом лиги. Поздравляю вас с этим ярким достижением! Желаю всем благополучия, удачи и незабываемых впечатлений", – говорится в поздравительном тексте.

Путина назвали "сумасшедшим маразматиком" после речи на открытии Ночной хоккейной лиги

В ответ болельщики описали реальные результаты своего лидера.

"Угробил весь спорт и мечты сотни спортсменов. Ночная лига по хоккею. Я молодец. В В. Путин", – иронизируют пользователи.

Путина назвали "сумасшедшим маразматиком" после речи на открытии Ночной хоккейной лиги

Другие просто называют президента РФ его настоящим прозвищем.

"Старый маразматик", – пишут юзеры.

Путина назвали "сумасшедшим маразматиком" после речи на открытии Ночной хоккейной лиги

Любители спорта из РФ шокированы тем, в каком зазеркалье они очутились.

Путина назвали "сумасшедшим маразматиком" после речи на открытии Ночной хоккейной лиги
Путина назвали "сумасшедшим маразматиком" после речи на открытии Ночной хоккейной лиги

Многие называют речи Путина "методичкой из 70-х".

"Деду распечатали комсомольскую методичку из 70х. "Жить стало лучше, жить стало веселей", – отмечают в комментариях.

Путина назвали "сумасшедшим маразматиком" после речи на открытии Ночной хоккейной лиги

Не забыли россияне и "поблагодарить" Путина за то, что после начала "СВО" в стране будет резко расти число инвалидов.

"Все больше граждан приобщаются к параолимпизму. И тут весомый вклад президента неоспорим", - не сдерживаются фанаты.

Путина назвали "сумасшедшим маразматиком" после речи на открытии Ночной хоккейной лиги
Путина назвали "сумасшедшим маразматиком" после речи на открытии Ночной хоккейной лиги
Путина назвали "сумасшедшим маразматиком" после речи на открытии Ночной хоккейной лиги
Путина назвали "сумасшедшим маразматиком" после речи на открытии Ночной хоккейной лиги

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