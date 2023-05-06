Путина назвали 'сумасшедшим маразматиком' после речи на открытии Ночной хоккейной лиги

Президент России Владимир Путин получил порцию оскорбительных комментариев после своей речи в Сочи на открытии финального этапа XII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд. Путин заявил о большом вкладе Ночной хоккейной лиги в развитие массового спорта.

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"В нынешнем году побороться за звание сильнейших собралось более 170 команд из 81 региона, а всего в отборочных турнирах XII фестиваля приняли участие свыше 23 тысяч игроков, что является рекордом лиги. Поздравляю вас с этим ярким достижением! Желаю всем благополучия, удачи и незабываемых впечатлений", – говорится в поздравительном тексте.

В ответ болельщики описали реальные результаты своего лидера.

"Угробил весь спорт и мечты сотни спортсменов. Ночная лига по хоккею. Я молодец. В В. Путин", – иронизируют пользователи.

Другие просто называют президента РФ его настоящим прозвищем.

"Старый маразматик", – пишут юзеры.

Любители спорта из РФ шокированы тем, в каком зазеркалье они очутились.

Многие называют речи Путина "методичкой из 70-х".

"Деду распечатали комсомольскую методичку из 70х. "Жить стало лучше, жить стало веселей", – отмечают в комментариях.

Не забыли россияне и "поблагодарить" Путина за то, что после начала "СВО" в стране будет резко расти число инвалидов.

"Все больше граждан приобщаются к параолимпизму. И тут весомый вклад президента неоспорим", - не сдерживаются фанаты.

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