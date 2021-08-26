Исторический сезон: анонс дебюта ХК 'Донбасс' и Украины в Лиге чемпионов

Украинские команды играли в футбольной, баскетбольной, футзальной, гандбольной и волейбольной Лиге чемпионов. Но еще никогда наших не было в Лиге чемпионов хоккейной.

В этом сезоне донецкий "Донбасс" перепишет историю! 3 сентября чемпион Украины сыграет свой дебютный матч в главном хоккейном турнире Европы.

Что такое Хоккейная Лига Чемпионов

Хоккейные клубы Европы давно искали формат соревнований, благодаря которому они могли бы получить качественный трансъевропейский турнир.

Первый розыгрыш ХЛЧ прошел в сезоне-2014/2015.

В Лиге чемпионов на постоянной основе участвуют представители шести топ-чемпионатов Европы: Швеции, Финляндии, Швейцарии, Чехии, Германии и Австрии. Также в турнир приглашают команды из лиг-претендентов, например – из Дании, Великобритании и Норвегии.

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В Лигу чемпионов попадает победитель второго по рангу евротурнира – Континентального кубка IIHF.

ХЛЧ оставила за собой право вручать и wildcard клубам, которые соответствуют философии турнира и являются привлекательными для развития Лиги чемпионов.

В сезоне-2021/2022 в ХЛЧ сыграют 32 клуба из 14 стран. Команды поделены на 8 групп по 4 в каждой. На групповом этапе каждый из соперников играет с каждым по два раза – дома и в гостях. В плей-офф выходят по две лучшие команды из каждого квартета, а дальше команды идут по выстроенной сетке, играя дважды с каждым следующим соперником. Опять же – на своем и на чужом льду. В финале все решается в рамках одного поединка.

Решающий матч этого сезона состоится 1 марта. Победитель Лиги чемпионов получает кубок, который называется Европейский Трофей. Это название кубка Лиги чемпионов оставили в память о турнире, трансформировавшись из которого, собственно, и родилась современная ХЛЧ.

Как "Донбасс" попал в этот турнир

По словам руководства донецкого клуба, работа с Хоккейной Лигой Чемпионов велась давно. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель приглашал "Донбасс" принять участие в дебютном сезоне ХЛЧ, но тогда дончане выступали в КХЛ и могли рассчитывать на свободные даты в календаре под игры чемпионской лиги.

Перед этим сезоном "Донбасс" получил от ХЛЧ wildcard. Руководство Лиги оценило качественную работу менеджмента донецкого клуба на протяжении многих лет и приняло во внимание постоянное стремление ХК "Донбасс" соответствовать наивысшим европейским стандартам. К тому же, дебютировав в еврокубках в 2011 году, дончане постоянно являются участниками континентальных турниров, а в 2013 году стали первым и пока единственным украинским клубом выигравшим евротрофей – Континентальный кубок IIHF. К слову, в том сезоне это был единственный еврокубковый турнир.

Трижды "Донбасс" являлся организатором турниров Континентального кубка – дважды в Донецке и однажды в Броварах. Уровень проведения соревнований и хорошая оценка от представителей Международной федерации хоккея также сыграли свою роль в принятии исторического решения об участии "Донбасса" в ХЛЧ.

Исторический дебютный сезон в Лиге чемпионов донецкий клуб для начала проведет в компании крепкой датской команды "Рунгстед", многократного чемпиона Австрии мастеровитого коллектива "Клагенфурт", а также своего старого знакомого французского "Руана". Самый успешный клуб Франции последних лет трижды пересекался с "Донбассом" в Континентальном кубке. Побеждали в этих встречах и украинская, и французская команды. Так что между соперниками имеются старые счеты!

"Донбасс", "Клагенфурт", "Руан" и "Рунгстед" сыграют в группе G. Вот расписание ее матчей:

Расписание матчей группы G:

1-й тур

Пятница, 3 сентября

"Донбасс" – "Рунгстед"

"Клагенфурт" – "Руан"

2-й тур

Воскресенье, 5 сентября

"Донбасс" – "Руан"

"Клагенфурт" – "Рунгстед"

3-й тур

Четверг, 9 сентября

"Руан" – "Донбасс"

"Рунгстед" – "Клагенфурт"

4-й тур

Суббота, 11 сентября

"Рунгстед" – "Донбасс"

"Руан" – "Клагенфурт"

5-й тур

Среда, 6 октября

"Донбасс" – "Клагенфурт"

"Руан" – "Рунгстед"

6-й тур

Вторник, 12 октября

"Рунгстед" – "Руан"

Среда, 13 октября

"Клагенфурт" – "Донбасс"

Призовые деньги

Сразу после своего основания в 2013 году Хоккейная Лига Чемпионов задекларировала намерение сделать свой турнир финансово привлекательным для клубов. Пока призовые деньги в ХЛЧ нельзя сравнить с космическими гонорарами в футболе, но Лига от года к году увеличивает бонусный фонд.

В сезоне-2021/2022 между участниками Лиги чемпионов разыграют сумму 3,31 миллионов евро. Победитель получит 495 тысяч.

Каждый участник группового этапа гарантированно получит 60 тысяч евро. За участие в последующих раундах бонусы будут увеличиваться.

Где смотреть Лигу чемпионов

Официальным бродкастером Хоккейной Лиги Чемпионов в Украине является телеканал XSPORT. Уже много лет именно эта платформа – главный хоккейный транслятор страны.

Исторический сезон-2021/2022, в котором в ХЛЧ сыграет и украинский "Донбасс", XSPORT будет освещать очень плотно. Канал уже объявил, что покажет в прямом эфире все игры чемпиона Украины и в общей сложности 50 матчей сезона. Игры будут транслироваться, собственно, на XSPORT, а также на кабельном XSPORT+.

Вживую матчи "Донбасса" в Лиге чемпионов можно посмотреть в киевском Дворце спорта. Билеты – уже в продаже. Титульным партнёром продаж билетов на матчи "Донбасса" CHL стал билетный оператор TicketsBox.

Также купить билеты можно на сайте esport.in.ua.

Не пропустите главное хоккейное событие сентября! Станьте частью истории хоккея Украины и болейте за "Донбасс"!