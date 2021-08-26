Исторический сезон: анонс дебюта ХК "Донбасс" и Украины в Лиге чемпионов
Украинские команды играли в футбольной, баскетбольной, футзальной, гандбольной и волейбольной Лиге чемпионов. Но еще никогда наших не было в Лиге чемпионов хоккейной.
В этом сезоне донецкий "Донбасс" перепишет историю! 3 сентября чемпион Украины сыграет свой дебютный матч в главном хоккейном турнире Европы.
Что такое Хоккейная Лига Чемпионов
Хоккейные клубы Европы давно искали формат соревнований, благодаря которому они могли бы получить качественный трансъевропейский турнир.
Первый розыгрыш ХЛЧ прошел в сезоне-2014/2015.
В Лиге чемпионов на постоянной основе участвуют представители шести топ-чемпионатов Европы: Швеции, Финляндии, Швейцарии, Чехии, Германии и Австрии. Также в турнир приглашают команды из лиг-претендентов, например – из Дании, Великобритании и Норвегии.
В Лигу чемпионов попадает победитель второго по рангу евротурнира – Континентального кубка IIHF.
ХЛЧ оставила за собой право вручать и wildcard клубам, которые соответствуют философии турнира и являются привлекательными для развития Лиги чемпионов.
В сезоне-2021/2022 в ХЛЧ сыграют 32 клуба из 14 стран. Команды поделены на 8 групп по 4 в каждой. На групповом этапе каждый из соперников играет с каждым по два раза – дома и в гостях. В плей-офф выходят по две лучшие команды из каждого квартета, а дальше команды идут по выстроенной сетке, играя дважды с каждым следующим соперником. Опять же – на своем и на чужом льду. В финале все решается в рамках одного поединка.
Решающий матч этого сезона состоится 1 марта. Победитель Лиги чемпионов получает кубок, который называется Европейский Трофей. Это название кубка Лиги чемпионов оставили в память о турнире, трансформировавшись из которого, собственно, и родилась современная ХЛЧ.
Как "Донбасс" попал в этот турнир
По словам руководства донецкого клуба, работа с Хоккейной Лигой Чемпионов велась давно. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель приглашал "Донбасс" принять участие в дебютном сезоне ХЛЧ, но тогда дончане выступали в КХЛ и могли рассчитывать на свободные даты в календаре под игры чемпионской лиги.
Перед этим сезоном "Донбасс" получил от ХЛЧ wildcard. Руководство Лиги оценило качественную работу менеджмента донецкого клуба на протяжении многих лет и приняло во внимание постоянное стремление ХК "Донбасс" соответствовать наивысшим европейским стандартам. К тому же, дебютировав в еврокубках в 2011 году, дончане постоянно являются участниками континентальных турниров, а в 2013 году стали первым и пока единственным украинским клубом выигравшим евротрофей – Континентальный кубок IIHF. К слову, в том сезоне это был единственный еврокубковый турнир.
Трижды "Донбасс" являлся организатором турниров Континентального кубка – дважды в Донецке и однажды в Броварах. Уровень проведения соревнований и хорошая оценка от представителей Международной федерации хоккея также сыграли свою роль в принятии исторического решения об участии "Донбасса" в ХЛЧ.
Исторический дебютный сезон в Лиге чемпионов донецкий клуб для начала проведет в компании крепкой датской команды "Рунгстед", многократного чемпиона Австрии мастеровитого коллектива "Клагенфурт", а также своего старого знакомого французского "Руана". Самый успешный клуб Франции последних лет трижды пересекался с "Донбассом" в Континентальном кубке. Побеждали в этих встречах и украинская, и французская команды. Так что между соперниками имеются старые счеты!
"Донбасс", "Клагенфурт", "Руан" и "Рунгстед" сыграют в группе G. Вот расписание ее матчей:
Расписание матчей группы G:
1-й тур
Пятница, 3 сентября
"Донбасс" – "Рунгстед"
"Клагенфурт" – "Руан"
2-й тур
Воскресенье, 5 сентября
"Донбасс" – "Руан"
"Клагенфурт" – "Рунгстед"
3-й тур
Четверг, 9 сентября
"Руан" – "Донбасс"
"Рунгстед" – "Клагенфурт"
4-й тур
Суббота, 11 сентября
"Рунгстед" – "Донбасс"
"Руан" – "Клагенфурт"
5-й тур
Среда, 6 октября
"Донбасс" – "Клагенфурт"
"Руан" – "Рунгстед"
6-й тур
Вторник, 12 октября
"Рунгстед" – "Руан"
Среда, 13 октября
"Клагенфурт" – "Донбасс"
Призовые деньги
Сразу после своего основания в 2013 году Хоккейная Лига Чемпионов задекларировала намерение сделать свой турнир финансово привлекательным для клубов. Пока призовые деньги в ХЛЧ нельзя сравнить с космическими гонорарами в футболе, но Лига от года к году увеличивает бонусный фонд.
В сезоне-2021/2022 между участниками Лиги чемпионов разыграют сумму 3,31 миллионов евро. Победитель получит 495 тысяч.
Каждый участник группового этапа гарантированно получит 60 тысяч евро. За участие в последующих раундах бонусы будут увеличиваться.
Где смотреть Лигу чемпионов
Официальным бродкастером Хоккейной Лиги Чемпионов в Украине является телеканал XSPORT. Уже много лет именно эта платформа – главный хоккейный транслятор страны.
Исторический сезон-2021/2022, в котором в ХЛЧ сыграет и украинский "Донбасс", XSPORT будет освещать очень плотно. Канал уже объявил, что покажет в прямом эфире все игры чемпиона Украины и в общей сложности 50 матчей сезона. Игры будут транслироваться, собственно, на XSPORT, а также на кабельном XSPORT+.
Вживую матчи "Донбасса" в Лиге чемпионов можно посмотреть в киевском Дворце спорта. Билеты – уже в продаже. Титульным партнёром продаж билетов на матчи "Донбасса" CHL стал билетный оператор TicketsBox.
Также купить билеты можно на сайте esport.in.ua.
Не пропустите главное хоккейное событие сентября! Станьте частью истории хоккея Украины и болейте за "Донбасс"!