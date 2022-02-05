Игроки хоккейной Суперлиги Украины провели матч под открытым небом на замерзшем озере

5 февраля в Тернополе стартовал всеукраинский чемпионат по хоккею среди любителей на озере "Ternopil Hockey Classic - 2022".

"Ternopil Hockey Classic" – это ежегодный чемпионат по хоккею среди любителей на озере, не имеющий аналогов в Украине. От привычного хоккея соревнования на озере отличается правилами игры, отсутствием вратарей и минимальной экипировкой.

Первый игровой день турнира также посетили игроки "Донбасса" Глеб Кривошапкин, Александр Пересунько, Максим Разумов и Никита Терлецкий, а также хоккеисты СК "Сокол" - Илья Собченко, Станислав Теплицкий, Кирилл Фроленко и Еету Моксунен.

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Кроме них, участие в матче приняли легенды украинского хоккея – генеральный директор Суперлиги Сергей Варламов и спортивный директор ХСУ Александр Победоносцев.

Хоккеисты провели выставочный матч в формате “3 полевых игрока + вратарь”. Отметим, что эта встреча стала первой игрой под открытым небом с участием игроков команд Хоккейной Суперлиги.

Поединок со счётом выиграла команда "Донбасса" со счетом 7:6. У дончан 5 шайб забросил Глеб Кривошапкин, также по голу на свой счет записали Александр Пересунько и Максим Разумов. В составе СК Сокол" все 6 шайб забросил юный Илья Собченко.

После матча спортивный директор ХСУ Александр Победоносцев поделился своими впечатлениями:

- Мы приезжаем в Тернополь уже во второй раз и получаем массу эмоций от хоккея под открытым небом. Очень классно, что из года в год любительские команды со всей Украины собираются тут, чтобы поиграть в хоккей и отлично провести время.

Что касается нашего матча, то хоккей на озере - это невероятная атмосфера. Даже в хоккей тут играется по-другому. Мы поиграли с нашей украинской молодёжью и получили много положительных эмоций.

Игрок "Донбасса" Глеб Кривошапкин отметил, что впервые играл в хоккей на замерзшем озере:

- Очень классные ощущения. Будут приятные воспоминания. Я впервые в жизни играю под открытым небом на озере. Классно, тяжело, конечно, лёд тает (смеётся), но тем не менее было весело. Думаю, все ребята получили удовольствие от игры - это классно.

Я думаю, такие события очень важны, в первую очередь, для болельщиков. Сегодня здесь было очень много людей, поддерживали нас, подходили фотографироваться. Для болельщиков - это очень круто, им это очень нравится, а мы рады быть здесь.