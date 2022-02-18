Где смотреть онлайн Финляндия – ОКР: расписание трансляций финала Олимпиады-2022 по хоккею

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На Олимпийских играх 2022 года в Пекине в воскресенье, 20 февраля, состоится финальный матч мужского хоккейного турнира. За "золото" поспорят сборные Олимпийского комитета России (ОКР) и Швеции.

Поединок состоится на Национальном стадионе. Начало – в 6:10 утра по киевскому времени (7:10 по московскому).

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Увидеть противостояние можно будет в прямом эфире на телеканале "Евроспорт 3". Он также доступен на видеосервисе Megogo. Кроме того, трансляцию из столицы Китая проведет российский федеральный Первый канал.

Отметим, что фаворитом поединка считается финская команда. Ставки на ее победу в основное время принимаются с коэффициентом 2,45.

Ничья оценивается котировкой 3,90. А показатели на то, что россияне защитят статус олимпийских чемпионов достигают уровня 2,50.

Напомним, российские хоккеисты в полуфинале с трудом обыграли шведов. "Красная машина" вырвала победу лишь в серии буллитов – 4:3.

В свою очередь финны были сильнее Словакии. Скандинавы победили соперника всухую – 2:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, победителем женского хоккейного турнира на Олимпиаде-2022 стала сборная Канады, которая в финале была сильнее США.