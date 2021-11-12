Федерация хоккея Украины для участия в турнире в Венгрии вызвала в сборную 7 россиян

На днях в украинском хоккее разгорелся очередной скандал. В центре внимания – снова сборная Украины, которая в текущую международную паузу провела сбор и отправилась на товарищеский турнир в Будапешт.

Несмотря на майские обвинения Федерации, все игроки, получившие вызов в сборную, прибыли в ее расположение.

И казалось, что все для сборных команд Украины пройдет гладко – национальная команда отправилась в Будапешт, а молодежная и юниорская сборные готовились к вылету в Польшу.

11 ноября Федерация хоккея Украины инициировала собрание клубов-учредителей УХЛ, однако провести полноценное совещание у спортивных функционеров так и не вышло. Трое из четырех представителей клубов-основателей Украинской хоккейной лиги покинули заседание из-за разных с ФХУ взглядов на деятельность и функционирование лиги – команды выступили против решений действующего президента ФХУ.

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Федерация продолжила диктовать профессиональным клубам условия, вместо того, чтобы заниматься проблемными вопросами – детскими и молодежными соревнованиями, обеспечением сборных команд, инфраструктурой, методикой подготовки хоккеистов. В знак протеста 9 игроков сборной Украины покинули расположение команды в Будапеште и отправились в Украину.

Учитывая то, что в составе сборной осталось игроков только на 2 пятерки за день до матча с Италией, тренерский штаб во главе с Вадимом Шахрайчуком начал искать экстренную замену уехавшим хоккеистам. Но вместо того, чтобы довызвать в сборную украинцев, которые не попали в расширенный состав команды (как это было в мае 2021 на турнире в Словении), Шахрайчук принял решение позвать в национальную сборную Украины 7 хоккеистов, представляющих киевский "Сокол". Русских хоккеистов.

Федерация объяснила такой ход тем, что игроков искали в экстренном порядке и приоритетом были вакцинированные хоккеисты или те, у кого на руках уже был негативный ПЦР-тест. К тому же Федерация отметила, что все семеро игроков имеют украинские корни (!) и намерены в будущем получить украинский паспорт. Однако, даже на первый взгляд кажется, что Шахрайчук и Симчук (работающие в киевском "Соколе") просто пошли по пути наименьшего сопротивления, вызвав своих же игроков.

Однако, такое решение совершенно не сходится с объявленными приоритетами ФХУ, которая декларирует, что украинский игрок в приоритете и их цель – развитие украинского хоккеиста. Следовательно, возникает вопрос, почему в сборную не довызвали украинских хоккеистов, которые вполне готовы помочь национальной команде, а своими же руками позволили русским игрокам занять место украинцев в сборной?

Список игроков, которые могли бы пополнить состав сборной Украины:

1. Александр Александров (защ., "Рулав Одд")

2. Сергей Афанасьев (защ., "Краматорск)

3. Кирилл Бондаренко (нап., "Рулав Одд")

4. Александр Горлушко (защ., "Кременчук")

5. Николай Дворник (нап., "Днепр")

6. Андрей Денискин (нап., "Кременчук")

7. Дмитрий Игнатенко (защ., "Донбасс")

8. Георгий Кича (нап., "Рулав Одд")

9. Глеб Кривошапкин (нап., "Донбасс")

10. Никита Кругляков (защ., "Днепр")

11. Владислав Куцевич (нап., "Белый Барс")

12. Никита Лесников (нап., "Белый Барс")

13. Сергей Логач (защ., "Сокол")

14. Владислав Луговой (нап., "Рулав Одд")

15. Алексей Мельников ("Рулав Одд")

16. Игорь Мережко (защ., "Рубин")

17. Ярослав Панченко (нап., "Сокол")

18. Назар Ружников (нап., "Мариуполь")

19. Илья Сеник (нап., "Кременчук")

20. Валентин Сирченко (защ., "Краматорск")

21. Артем Целогородцев (нап., "Днепр)

22. Владимир Чердак (нап., "Мариуполь")

23. Алексей Янишевский (нап., "Мариуполь")

Очередной вопрос в ФХУ так и остается без ответа. Вместо того, чтобы в критической ситуации проверить и дать шанс другим украинским хоккеистам, Федерация, прикрываясь срочностью, вызывает в расположение украинской сборной 7 хоккеистов с российским паспортом.