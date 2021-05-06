Еще один новый город: УХЛ и Parimatch провели 'Тренировку со звездой' в Краматорске

С 3 по 6 мая в Дружковке и Краматорске проходит Всеукраинский молодежный турнир Junior Hockey Cup. В соревнованиях принимают участие 8 молодежных команд, которые представляют 7 городов: Белая Церковь, Бровары, Днепр, Донецк, Киев, Кривой Рог и Харьков. В рамках турнира юные хоккеисты соревнуются в двух группах, а уже 6 мая команды разыграют главные трофеи соревнований.

Во время Junior Hockey Cup среди команд 2004-2006 годов Украинская хоккейная лига и Parimatch провели "Тренировку со звездой" в еще одном новом городе - Краматорске.

Отметим, что ледовая арена в Краматорске открылась в марте 2021 года, приняв на своём льду новичка УХЛ - одноименный ХК "Краматорск", а также детско-юношеские школы. С открытия школы в Краматорске хоккеем в городе стало заниматься более 100 детей, к тому же все команды местной школы начали выступления в чемпионатах Украины по своим возрастам.

Сам мастер-класс традиционно провели генеральный директор УХЛ, экс-игрок НХЛ, КХЛ и сборной Украины – Сергей Варламов, а также четырехкратный чемпион Украины, капитан национальной сборной, спортивный директор УХЛ – Александр Победоносцев.

В ходе "Тренировки со звездой" все участники смогли не только потренировать свои навыки владения клюшкой и шайбой, но и улучшить свою технику катания на коньках, а также испытать себя в настоящем хоккейном скилл-шоу.

Все участники поделились на группы и в разных зонах тренировали силу броска, точность удара, мастерство владения шайбой, а также попробовали себя в пробитии буллита.

Спортивный директор УХЛ Александр Победоносцев поделился своими эмоциями от первой "Тренировки со звездой" в Краматорске:

— Здорово, что в этом сезоне мы провели тренировки во множестве новых городов. В этом сезоне, что в Краматорске, что в Мариуполе впервые услышали про хоккей и я уверен, смогли его полюбить. А мы такими мероприятиями показали юным спортсменам, чего они могут достичь и к чему им стоит стремиться.

Сегодня наши ученики - будущие профессиональные хоккеисты, поэтому важно правильно воспитать это поколение. Так что, я надеюсь, что наши знания помогут им и в будущей карьере.

Директор по связям с общественностью Parimatch Украина Вадим Мисюра отметил:

— Благодаря совместным усилиям Parimatch и УХЛ нам удается расширять географию проекта. Мы понимаем насколько важно детям такие тренировки, с одной стороны они могут отточить мастерство, а с другой потренироваться и пообщаться со своими кумирами. Шаг за шагом совместными силами мы помогаем детям завтра стать чемпионами и это тот вклад, который мы делаем уже сегодня.

После окончания тренировки опытные хоккеисты провели фото- и автограф-сессию для всех юных спортсменов.