Экс-вратарь сборной РФ рассказал об "ущербном мировоззрении" россиян

Бывший вратарь сборной России по хоккею Илья Брызгалов назвал попытки своих соотечественников искать теории заговоров ущербными.

Об этом он заявил в интервью Чемпионат.com накануне полуфинала молодежного ЧМ, в котором россияне сыграют с Канадой в Эдмонтоне, причем встречу будут обслуживать местные судьи. Комментируя опасения болельщиков, что арбитры будут подсуживать своим хоккеистам, Брызгалов резко осудил такие предположения.

"Это ущербное мировоззрение. Если бы я был российским судьей, который бы работал на матче России с Канадой, я бы хотел не помочь российской сборной выиграть, а отработать профессионально, показать свою лучшую работу. Прежде всего я профессионал. А у нас в России любят говорить о русофобии, что мы жертвы и весь мир против нас, что каждое спорное решение будет трактоваться как подсуживание", – сказал обладатель Кубка Стэнли-2007.

Как сообщал OBOZREVATEL, организаторы молодежного ЧМ по хоккею оконфузились с названием России перед матчем группового этапа со Швецией.