Дубль Тютченко помог 'Кременчуку' разгромить 'Ледяных Волков' в УХЛ

13 марта, в Броварах матчем "Ледяные Волки" - "Кременчук" стартовал 42-й тур регулярного чемпионата УХЛ Париматч.

Не сказать, что первый период был богатым на опасные моменты. "Ледяные Волки" ожидаемо играли осторожно, а "горожане" спокойно забрасывали ворота Стельмаха. В итоге, за пять минут до завершения первого периода Алексюк броском от синей линии "прошил" голкипера киевлян и вывел свою команду вперед.

Начало второй 20-минутки осталось за подопечными Архипенко – Калинычев со второй попытки отправил шайбу в ворота Новицкого. Однако радоваться "Волкам" долго не пришлось, спустя пять минут Тютченко вывел команду вперед, а за две минуты до завершения периода оформил дубль.

В заключительном периоде "горожане" забросили еще четыре шайбы и довели дело до разгромной победы - 7:1.

"Ледяные Волки" - "Кременчук" 1:7 (0:1, 1:2, 0:4)

Шайбы: 0:1 Алексюк (Гриценко), 15:10; 1:1 Калинычев (Дорофеев, Жигалов), 22:09; 1:2 Тютченко (Ворона), 27:51; 1:3 Тютченко (Ворона, больш.), 24:48; 1:4 Бабрусев (Дубинин, Григорян), 20:40; 1:5 Гриценко (Григорян, Савченко), 51:16; 1:6 Орлов (Григорян, Киселёв), 57:32; 1:7 Варава (Коробов, Хришпенц), 58:44.

Ледяные Волки: Стельмах (Макаренко); Жигалов - Дорофеев, Макаров - Карпов, Сысоев - Лучников; Сибилевич - Сурин - Анкудинов, Маландин - Орлов - Калинычев, Андрющенко - Неверов - Булах, Владимирский - Курах.

Кременчук: Новицкий (Корниенко, с 54:44); Бабрусев - Григорян, Хришпенц - Алексюк, Толстушко - Александров, Горлушко - Варава; Коробов - Дубинин - Денискин, Киселёв (К) - Ворона - Тютченко, Созонов - Смирнов - Орлов, Савченко - Гриценко (А) - Савицкий.