"Донбасс" – "Сокол": анонс и прогноз на первый матч финальной серии УХЛ

16 апреля стартует финальная серия плей-офф Украинской хоккейной лиги Париматч. За победу в чемпионате сыграют "Донбасс" и "Сокол". Команды встретятся в финальной серии впервые с 2012 года. Серия продлиться до 4 побед, первые матчи состоятся в Дружковке (16 и 18 апреля), а затем команды отправятся в Киев, где 21 и 23 апреля сыграют на ледовой арене АТЕК.

В этом сезоне "Донбасс" и "Сокол" встречались 6 раз, киевлянам удалось выиграть лишь два матча, один из которых по буллитам. Стоит также отметить, что "Сокол" первым забрасывал шайбу в последних трех встречах. Так что, статистика хоть и на стороне "Донбасса", но так просто команде явно не будет.

Согласно оценкам аналитиков Parimatch, в первой встрече преимущество на стороне хозяев. У "Донбасса" 61% на победу против 39% у "Сокола". Расклады могут существенно измениться после стартового матча финальной серии и, наверняка, они будут другими, когда команды продолжат плей-офф уже в Киеве.

Накануне старта финальной серии в Киеве состоялся Эксперт-клуб от УХЛ и Parimatch, на котором эксперты обсудили предстоящий плей-офф.

Олимпийский чемпион Алексей Житник: "В матчах плей-офф лед важен. Но я хочу сказать, что "Сокол" играл везде хорошо, как дома, так и на выезде. Наши ребята привыкли играть на маленькой арене, но также одним из ключевых факторов стала самоотверженность и отдача хоккеистов".

Генеральный директор УХЛ Сергей Варламов: "Сокол" и "Донбасс" добавляют интриги украинскому хоккею. Также финал между этими командами повлияет и на популяризацию хоккея. "Сокол" проводит первый сезон после возрождения и уже в финале. Это очень хорошо. Я думаю, что это большой шаг для украинского хоккея”.

Спортивный директор УХЛ Александр Победоносцев: "В этом сезоне уровень чемпионата очень вырос. Это очевидно и это все признают. Такого розыгрыша мы давно не помним, чтобы была такая борьба. Невозможно предугадать кто выиграет матч. В этом году вывеска финала громко звучит: "Сокол" - "Донбасс". Это неоднократные чемпионы Украины. Поэтому нас ждет отличный десерт и кульминация всего сезона. Ждем бескомпромиссной борьбы, а в финале пусть победит сильнейший".