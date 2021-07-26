'Донбасс' подписал хоккеиста из США

Хоккейный клуб "Донбасс" сообщает, что в состав чемпиона Украины вошёл 24-летний американский защитник Джейлен Смерек. Соглашение рассчитано на 1 год.

Джейлен Смерек, защитник, 15.01.1997, рост 183 см, вес 86 кг, хват - левый

Смерек родился в Детройте, США. Увлекся хоккеем благодаря занятию этим видом спорта двух старших братьев. Начал играть в хоккей в пригороде Детройта Сент-Клер-Шорс. Это было незадолго до того, как он перешел в систему AAA Little Caesars.

Сезон-2014/15 провел в составе "Блумингтона", играя в главной юниорской хоккейной лига США (51 матч, 18 очков, 3+15).

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В хоккейной лиге Онтарио провел три сезона, выступая за "Ошава Дженералз" и "Флинт Фаербердз" – 169 игр, 104 очка (24+80).

Во второй по силе профессиональной хоккейной лиге Северной Америки играл в составе фарм-клуба "Аризона Койотис" "Тусон Роудраннерс". Команда выступает в Тихоокеанском дивизионе Западной конференции. За пять сезонов в Американской хоккейной лиге провел 67 матчей – 14 очков (4+10), коэффициент полезности - "+11".

Прошлый сезон провел, защищая цвета "Тусон Роудраннерс". В 17-ти матчах заработал 6 очков (2+4) при коэффициенте полезности "+2".