'Днепр' обыграл 'Мариуполь' и вышел на четвертое место в УХЛ

В Мариуполе состоялся заключительный матч 23-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги Париматч, в котором местный хоккейный клуб принимал "Днепр".

Уже на 5-й минуте матча херсонцы открыли счёт. "Днепру" удалось провести молниеносную контратаку, в которой Евгений Гасников вывел на ударную позицию Алексея Янишевского – и форвард "щук" забросил первую шайбу в сезоне.

Спустя 20 минут "Мариуполь" сравнял счёт благодаря точному броску Савелия Скурихина, который из зоны между кругами вбрасывания отправил игровой снаряд над ловушкой голкипера "Днепра". Однако уже под занавес второго периода Сергей Дорофеев от синей линии вывел херсонский клуб вперёд.

На последних минутах встречи Сергей Витер снял голкипера и выпустил шестого полевого игрока, однако "щуки" смогли воспользоваться этим – Александр Швецов увеличил преимущество своей команды до двух шайб, и "Днепр" уверенно довёл матч до победного конца.

Благодаря этой победе херсонцы вышли на четвёртое место в турнирной таблице, обогнав "Краматорск" на одно очко. Однако при этом клуб из Донецкой области имеет две игры в запасе.

"Мариуполь" - "Днепр" 1:3 (0:1; 1:1; 0:1)

Шайбы: 0:1 Янишевский (Гасников, Целогородцев), 04:08. 1:1 Скурихин (Чердак, Лихачёв), 26:26. 1:2 Дорофеев (Воробьёв, Крысанов), 37:02. 1:3 Швецов (Каракулько), 59:08.

Мариуполь: Дуве (Качула); Скурихин - Цыкало, Гуров - Костарев, Фроленко - Петрухно (А), Филимонов - ; Чердак (К) - Корчоха - Лихачёв, Кобяков - Ромащенко - Бондаренко, Луговой - Мазур - Мостовой, Агеев (А) - Олейник - Дурдыев.

Днепр: Хомутов (Петров); Дорофеев - Ратушный, Белоусов - Декало, Афанасьев (К) - Матусевич, - ; Янишевский (А) - Гасников (А) - Целогородцев, Швецов - Крысанов - Воробьёв, Панасенко - Чернышенко - Каракулько, Мельник - Брага - Тимченко.