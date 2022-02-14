День всех влюбленных по-хоккейному: Суперлига оригинально показала, что значит настоящая любовь к хоккею

День всех влюбленных - один из самых красивых и романтичных праздников, посвященных искренним и светлым чувствам. В этот день принято не только признаваться в любви, но и дарить валентинки.

Однако, признаваться в чувствах можно не только своим вторым половинкам, но и любимому делу. Что и сделали игроки хоккейной Суперлиги Украины.

Украинские хоккеисты рассказали о том, что для них значит любить хоккей, проявив смекалку и оригинальность, рассказывая о своем любимом деле.

Например, защитник "Донбасса" Андрей Григорьев сказал, что любовь к хоккею - это выжить на предсезонке. И это действительно так, ведь самое тяжелое для хоккеиста - это подготовка к старту сезона, когда после отпуска приходится возвращать былые физические кондиции.

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Всем нам порой тяжело просыпаться ранним утром - особенно зимой. А для профессиональных хоккеистов с самого детства ранние тренировки - закон, который нельзя нарушать. Поэтому для нападающего СК "Сокол" Никиты Олейника именно в этом проявляется настоящая любовь к хоккею.

Форвард "Альтаира" Илья Коренчук считает, что любовь невозможна, если не отдаваться ей полностью.

А для нападающего "Мариуполя" Никиты Коваленко самое важное - получать удовольствие от игры изо дня в день.

Венцом сезона для каждого хоккеиста становится финал и что может быть лучше, чем после всех стараний и тяжелой работы, поднять Кубок над головой и гордо носить звание чемпиона? Так считает и защитник "Краматорска" Александр Фирсов.