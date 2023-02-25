''Демонстрация слепой русофобии''. Ситуация с Третьяком вызвала истерику у российского посла

Ситуация с Владиславом Третьяком вызвала истерику у российского посла в Канаде Олега Степанова, который обвинил правительство этой страны в проявлении слепой русофобии. В ответ на включение бывшего вратаря сборной СССР в санкционный список, посол назвал Третьяка мировой легендой, которого уважают и помнят в Канаде, где его имя находится в местных музеях хоккейной славы.

Видео дня

Степанов в интервью ТАСС выразил недовольство по поводу присутствия в списке фамилий депутатов Государственной думы, Валентины Терешковой и Светланы Савицкой, и обвинил правительство Канады в неуважении к простым канадцам, гордящимся историей хоккея.

В комментариях российские болельщики высмеяли пассаж Степанова.

"Третьяк включили в список не за то, что он вратарь сборной СССР. А за то, что он депутат, поддержавший СВО", – не сдерживают эмоции фанаты.

Юзеры напоминают Степанову про Германа Геринга, который был вторым человеком в нацисткой Германии после Гитлера.

"По логике Степанова, если бы Геринг стал великим альпинистом, то нам следовало его уважать в любом случае и ни в коем случае не судить? Так мыслит товарищ Степанов?" – интересуются россияне.

Любители хоккея из Росси спрашивают, не хочет ли Степанов высказаться по поводу нападения на Украину.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!