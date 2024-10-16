29-летнего призера чемпионата мира по хоккею убил его 66-летний муж

Бронзовый призер юниорского чемпионата мира по хоккею 2013 года в составе сборной Финляндии Янне Пухакка был убит в Эспоо, сообщает Yle. Вину в убийстве после допроса признал 66-летний Рольф Нордмо, который был гражданским мужем 29-летнего экс-хоккеиста.

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Нордмо, являющийся гражданином Норвегии, признался, что застрелил Пухакку из охотничьего ружья, когда тот приехал в дом, где мужчины раньше жили вместе.

В 2019 году Пухакка сделал каминг-аут, став первым открытым гомосексуалистом в финском хоккее.

Криминальный инспектор Матти Хегман рассказал, что Пухакка несколько недель назад разорвал отношения и уехал из Эспоо. В воскресенье бывший спортсмен приехал навестить свой старый дом.

"Речь шла о практических договоренностях, которые обычно являются частью завершения отношений", – рассказал Хегман в интервью Yle.

Оружие подозреваемый получил в подарок и имел на него лицензию в Норвегии.

Сейчас Нордмо находится под стражей. Первоначально преступление было квалифицировано как непреднамеренное убийство, но впоследствии оно было переквалифицировано на умышленное убийство.

В чемпионате Финляндии Пухакка провел сезон-2015/16 в составе "Эспоо", набрав 2 (1+1) очка в 40 матчах. Затем он выступал во втором дивизионе за "Эспоо Юнайтед", набрав 12 (5+7) очков в 49 играх.

Завершил карьеру Пухакка после сезона-2017/18, который провел во Франции за "Гап".

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