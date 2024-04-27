Григорий Козловский: Премия UEFA для ФК "Рух" – это фантастический триумф львовской молодежи на европейском уровне

ФК "Рух" стал бронзовым лауреатом премии UEFA Grassroots Awards.

Академия "Руха" приобрела европейскую популярность после успешного выступления в Юношеской лиге УЕФА 2022/23. Воспитанники клуба хорошо проявляют себя во взрослом футболе.

Григорий Козловский, основатель ФК "Рух", рассказал, что для Академии очень важно дать шанс детям проявить себя.

"В Украине очень много талантливых детей с хорошими физиологическими данными, просто не всегда у них есть возможность показать свои умения и таланты. Академия "Руха" - это шанс раскрыть свой талант и первая ступенька к профессиональному футболу", – рассказал основатель ФК "Рух" Григорий Козловский.

Премия UEFA Grassroots Awards присуждается тем футбольным клубам, которые достигли особых успехов в работе с молодежью и сформировали успешные проекты развития. Европейские национальные футбольные ассоциации выдвигают кандидатов, а победителей определяет Комитет по развитию и технической помощи УЕФА. В этом сезоне лучшим стал словацкий клуб "ДАК 1904". Второе место присуждено ирландскому "Богемиансу".

Григорий Козловский рассказал, что в Академии ФК "Рух", которая воспитывает талантливых футболистов, учится более 200 детей. Самая молодая возрастная категория в Академии – U-10, тогда как самыми старшими являются воспитанники в категории U-17.

"Премия UEFA это фантастический триумф львовской молодежи на европейском уровне. Это признание работы тренеров и всей команды "желто-черных". Это значительное достижение для юных футболистов "Руха", которое свидетельствует об их высоком мастерстве и перспективности", – отметил почетный президент и основатель Академии и ФК "Рух" Григорий Петрович Козловский.

Футбольная Академия "Рух" – это один из лучших молодежных футбольных проектов в Украине, который готовит талантливых футболистов для взрослой команды ФК "Рух" и сборных команд Украины. Одним из секретов успеха "Руха" является системность. После того, как открылась Академия "желто-черных", был выбран курс на воспитание своих футболистов и привлечение их для усиления основной команды. Сейчас основу львовян составляют "руховцы", которые два года подряд становились чемпионами Украины в категории U-19 и играли в Юношеской лиге УЕФА. В Юношеской лиге УЕФА сезона 2022/23, ФК "Рух" преодолел два квалификационных раунда и дошел до 1/8 финала.

"Футболисты "Руха" участвуют в украинских и международных соревнованиях высокого уровня, играя в турнирах с топовыми европейскими клубами", – отметил Григорий Козловский.

Так недавно команды "Руха" U-10 и U-11 фантастически победили в турнире Number One Cup 2024 в Гданьске. Самая молодая команда "Рух" U-10 одержала победу в турнире, одолев в финале португальский "Порту" со счетом 2:1. А "Рух" U-11 завоевал серебряную медаль, уступив в финале португальскому "Спортингу" со счетом 0:1.

Григорий Козловский отметил, что футбольный клуб и Академия "Рух" и вся "желто-черная" семья и в дальнейшем будет делать все, чтобы развивать футбол, воспитывать талантливых футболистов и достигать новых высот.