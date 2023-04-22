'Первое интервью' парализованного Шумахера спровоцировало грандиозный скандал

Немецкий журнал Die Aktuelle выпустил фейковое интервью с легендарным чемпионом Формулы-1 Михаэлем Шумахером. Для генерации ответов авторы материала использовали чат-бот с искусственным интеллектом.

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На обложке Die Aktuell разместил фотографию бывшего чемпиона мира с заголовком "Михаэль Шумахер: первое интервью!". Ниже была надпись поменьше: "Звучит обманчиво правдоподобно".

В тексте пояснялось, что беседа Шумахером взято с веб-сайта, "который имеет отношение к искусственному интеллекту, или сокращенно ИИ".

Такая ситуация вызвала грандиозный скандал в мире автоспорта. Семья Шумахера заявила, что подаст на издание в суд, а главный редактор Энн Хоффманн была уволена.

"Эта безвкусная и вводящая в заблуждение статья никогда не должна была появиться. Это никоим образом не соответствует стандартам журналистики, которые мы — и наши читатели — ожидаем от такого издательства, как Funke. Главный редактор издания Энн Хоффманн, отвечавшая за журналистскую деятельность с 2009 года, расстается со своим постом. Решение вступает в стилу немедленно", — цитирует Spiegel управляющего директора медиагруппы Funke Бьянку Польманн.

Михаэль Шумахер 29 декабря 2013 года во время катания на лыжах получил серьезные черепно-мозговые травмы. В течении двух лет врачи сделали Михаэлю несколько операций, поместив гонщика в состояние искусственной комы, в которой он провел почти полгода.

В сентябре 2014-го Шумахера выписали из больницы и отправили в его дом в Швейцарии, где он находился под наблюдением специалистов.

В 2018-м Шумахера перевезли из Швейцарии на испанский остров Мальорка.

В Формуле-1 Шуми выиграл 91 гонку, дважды становился чемпионом мира с Benetton, а затем пять раз с итальянской гоночной командой Ferrari. Его сын Мик также выступал в Формуле-1 в течение последних двух лет и в настоящее время является резервным пилотом Mercedes.

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