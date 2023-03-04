Где смотреть первую гонку Формулы-1 сезона 2023. Расписание трансляций Гран-при Бахрейна

В субботу, 4 марта, этапом в Бахрейне стартует чемпионат мира по автогонкам в классе Формула-1. Первый Гран-при сезона 2023 года состоится на трассе Сахир.

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В текущем календаре запланировано 23 гонки, что станет рекордным показателем в истории Королевской серии. Завершится сезон 26 ноября в Абу-Даби.

В прямом эфире все гонки можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sport, который доступен на медиасервисе MEGOGO по подписке "Максимальная". Там показ будет сопровождаться украинским комментарием Максима Подзигуна.

Также есть возможность смотреть соревнование на официальном сайте formula1.com. Тут необходимо будет оформить подписку. Пользователям на выбор доступен месячный или годовой пакет. Стоимость $7,99 или $64,99 соответственно.

Расписание этапа:

4 марта, суббота

3-я практика: 13.30

Квалификация: 17.00

5 марта, воскресенье

Гонка: 17.00

Как сообщал OBOZREVATEL, победителем прошлогоднего чемпионата стал Макс Ферстаппен. Лидер команды Red Bull за 4 Гран-при до конца сезона завоевал титул чемпиона.

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