Где смотреть Гран-при России: расписание трансляций Формулы-1

В чемпионате мира по автогонкам в классе Формулы-1 25-26 сентября пройдет 15-й этап сезон – Гран-при России. Его примет южный курорт Сочи.

Заезды пройдут на автодроме с одноименным названиям. Пилотам нужно будет преодолеть 53 круга по 5848 метров каждый.

После свободных заездов в субботу по традиции состоится квалификация. Во время нее гонщики разыграют позиции на стартовой решетке. А уже на следующий день станут известны обладатели мест на подиуме и в зачетной зоне.

Видео дня

Украинские фанаты Формулы-1 смогут следить за ходом гонки благодаря прямой трансляции на канале Setanta Sport. В России вещателем соревнований является "Матч ТВ". Вашему вниманию расписание заездов.

Гран-при России

25 сентября (суббота)

15:00. Квалификация

26 сентября (воскресенье)

15:00. Гонка

Отметим, что в личном зачете пилотов лидирует гонщик команды Red Bull Макс Ферстаппен, который на пять очков опережает действующего чемпиона Льюиса Хэмилтона из Mercedes.

Как сообщал OBOZREVATEL, гран-при Италии, которое состоялось две недели назад, завершилось сенсацией. При этом Хэмилтон и Ферстапен столкнулись на трассе.