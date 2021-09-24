Где смотреть Гран-при России: расписание трансляций Формулы-1
В чемпионате мира по автогонкам в классе Формулы-1 25-26 сентября пройдет 15-й этап сезон – Гран-при России. Его примет южный курорт Сочи.
Заезды пройдут на автодроме с одноименным названиям. Пилотам нужно будет преодолеть 53 круга по 5848 метров каждый.
После свободных заездов в субботу по традиции состоится квалификация. Во время нее гонщики разыграют позиции на стартовой решетке. А уже на следующий день станут известны обладатели мест на подиуме и в зачетной зоне.
Украинские фанаты Формулы-1 смогут следить за ходом гонки благодаря прямой трансляции на канале Setanta Sport. В России вещателем соревнований является "Матч ТВ". Вашему вниманию расписание заездов.
Гран-при России
25 сентября (суббота)
15:00. Квалификация
26 сентября (воскресенье)
15:00. Гонка
Отметим, что в личном зачете пилотов лидирует гонщик команды Red Bull Макс Ферстаппен, который на пять очков опережает действующего чемпиона Льюиса Хэмилтона из Mercedes.
Как сообщал OBOZREVATEL, гран-при Италии, которое состоялось две недели назад, завершилось сенсацией. При этом Хэмилтон и Ферстапен столкнулись на трассе.