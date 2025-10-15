Австралийский автогонщик изнасиловал медсестру в доме Михаэля Шумахера – СМИ

Австралийский автогонщик, близкий к Мику Шумахеру (сын 7-кратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера), обвиняется в изнасиловании медсестры, работавшей в доме семьи легендарного гонщика в швейцарском городе Глан. По данным издания Le Temps, преступление произошло ещё в 2019 году, когда обвиняемый жил в особняке Шумахеров.

Согласно материалам прокуратуры, инцидент случился после вечеринки в поместье. Медсестра, входившая в команду, ухаживавшую за Михаэлем Шумахером, почувствовала себя плохо и заснула в комнате персонала. Позже гонщик, который останавливался в доме семьи во время европейских соревнований, якобы вернулся и дважды надругался над женщиной, воспользовавшись её бессознательным состоянием.

На следующее утро пострадавшая заметила признаки насилия и переписалась с предполагаемым нападавшим — в переписке он фактически выдал себя. Тем не менее женщина не заявила о случившемся сразу: она опасалась потерять работу и решила не сообщать семье Шумахеров. Лишь спустя два года, в январе 2022 года, она подала официальную жалобу.

Семья Шумахеров, как подчёркивает прокуратура, не имеет никакого отношения к делу и не присутствовала в доме во время инцидента. Никто из родственников чемпиона не вызывался на допрос.

Обвиняемому около тридцати лет. В прошлом он участвовал в автосериях и поддерживал дружеские отношения с Миком Шумахером, вместе с которым появлялся на мероприятиях и фотографировался для СМИ. После 2019 года спортсмен был отстранён от гонок из-за допинга.

Судебное заседание назначено на среду утром, однако, по информации Le Temps, слушание может не состояться — подозреваемый уже несколько месяцев не выходит на связь, хотя ранее сотрудничал со следствием и даже прилетал в Швейцарию на допрос, утверждая, что половой акт был "по обоюдному согласию".

Адвокаты обеих сторон — Патрик Мишо (представляющий потерпевшую) и Люк Ване (защищающий обвиняемого) — отказались от комментариев. Представители семьи Шумахеров также не ответили на запрос журналистов.

Как сообщал OBOZ.UA, Михаэль Шумахер 29 декабря 2013 года во время катания на лыжах получил серьезные черепно-мозговые травмы. В течении двух лет врачи сделали Михаэлю несколько операций, поместив гонщика в состояние искусственной комы, в которой он провел почти полгода.

В сентябре 2014-го Шумахера выписали из больницы. Некоторое время гонщик находился у себя дома в Швейцарии под наблюдением специалистов.

Позже жена автогонщика Коринна Шумахер купила поместье у президента футбольного клуба "Реал Мадрид" Флорентина Перес на Мальорке, куда затем переехала с мужем.

Осенью 2024-го появилась информация, что знаменитый спортсмен якобы присутствовал на свадьбе своей дочери Джины, которая состоялась на Мальорке.

