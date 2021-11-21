Златан Ибрагимович установил рекорд века, забив два гола. Видео

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович, забив два гола в матче 13-го тура чемпионата Италии против "Фиорентины", установил два впечатляющих достижения. Швед в возрасте 40 лет и 48 дней стал самым возрастным футболистом, которому удалось сделать дубль в элитном дивизионе чемпионата Италии, сообщает Otpa.

40y, 48d - At 40 years and 48 days, Zlatan Ibrahimovic has become the third-oldest player ever to have scored a Serie A goal, overtaking Pietro Vierchowod by one day (40 years and 47 days) - ahead there are only Costacurta and Piola. Climbing.#FiorentinaMilan #SerieA — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) November 20, 2021

Кроме того, Ибрагимович первый игрок из топ-5 лиг Европы в XXI веке, который в таком возрасте забил больше чем один гол.

Шведский форвард занимает третью строчку в списке самых возрастных авторов гола в Серии А. Лидирует Алессандро Костакурта (41 год и 25 дней).

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На второй строчке расположился Сильвио Пиола (в 40 лет и 131 день).

Отметим, что несмотря на феноменальную игру ветерана, его клуб уступил со счетом 3:4.

В турнирной таблице "Милан" с 32 пунтками делит первую строчку с "Наполи", но у неаполитанцев есть игра в записи. "Фиорентина" 6-я.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 ноября Ибрагимович забил 400-й (!) мяч в карьере, причем, только на клубном уровне.