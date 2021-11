Златан Ибрагимович установил рекорд века, забив два гола. Видео

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович, забив два гола в матче 13-го тура чемпионата Италии против "Фиорентины", установил два впечатляющих достижения. Швед в возрасте 40 лет и 48 дней стал самым возрастным футболистом, которому удалось сделать дубль в элитном дивизионе чемпионата Италии, сообщает Otpa.

40y, 48d - At 40 years and 48 days, Zlatan Ibrahimovic has become the third-oldest player ever to have scored a Serie A goal, overtaking Pietro Vierchowod by one day (40 years and 47 days) - ahead there are only Costacurta and Piola. Climbing.#FiorentinaMilan #SerieA