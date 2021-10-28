Зинченко признали лучшим, Ярмоленко – худшим в матче 'Вест Хэм' – 'Манчестер Сити'

После матча 1/8 финала Кубка английской лиги, в котором "Вест Хэм" обыграл "Манчестер Сити" в серии пенальти, свои оценки действиям футболистов дали аналитики. Популярные статистические ресурсы высоко оценили игру украинского защитника гостей Александра Зинченко и очень скромно – вингера лондонцев Андрея Ярмоленко.

Сайт WhoScored поставил Зинченко самую высокую оценку (7,5) среди игроков обеих команд! В составе "МанСити" больше семи баллов получили лишь бельгиец Кевин де Брюйне (7,1) и немецкий турок Илкай Гюндоган (7,3).

А вот Андрей Ярмоленко заработал всего 6,2 балла – меньше всех футболистов стартового состава "Вест Хэма". В итоге меньше поставили лишь Владимиру Цоуфалу (6,0), который вышел на замену на 82-й минуте.

Видео дня

Немного отличаются взгляды на матч аналитиков SofaScore. Они решили, что лучше других в команде Хосепа Гвардиолы выглядел Гюндоган (7,9), а Зинченко отвели вторую позицию.

В составе лондонского коллектива Ярмоленко, отыграв 61 минуту, все же получил чуть больше, чем аргентинец Лансини – 6,5 и 6,4 соответственно.

В следующих матчах в чемпионате Англии "МанСити" в субботу, 30 октября, примет "Кристал Пэлас", а "Вест Хэм" в воскресенье, 31 октября, поедет в гости к "Астон Вилле".

Как сообщал OBOZREVATEL, жена Зинченко показала, как футболист поздравил ее с днем рождения.

Недавно Влада Седан сверкнула в шортиках за рулем и показала дочь.