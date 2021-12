Зинченко помог Гвардиоле обойти Клоппа в разгромной игре 'МанСити'. Видео

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола обновил рекорд английской Премьер-лиги: его подопечные достигли отметки в 500 голов за наименьшее количество матчей – 207. Случилось это 14 декабря поздно вечером, когда команда украинского футболиста Александра Зинченко на своем поле разгромила скромный "Лидс" со счетом 7:0.

Испанец превзошел достижение немецкого наставника "Ливерпуля" Юргена Клоппа, которому для 500 голов понадобилось 234 поединка. Далее в списке идут легендарные Алекс Фергюсон (265), Арсен Венгер (271) и Жозе Моуриньо (289).

No manager has reached 500 Premier League goals faster than Pep Guardiola ⚡ pic.twitter.com/jo07c4lWoE