Зинченко помог Гвардиоле обойти Клоппа в разгромной игре 'МанСити'. Видео

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола обновил рекорд английской Премьер-лиги: его подопечные достигли отметки в 500 голов за наименьшее количество матчей – 207. Случилось это 14 декабря поздно вечером, когда команда украинского футболиста Александра Зинченко на своем поле разгромила скромный "Лидс" со счетом 7:0.

Испанец превзошел достижение немецкого наставника "Ливерпуля" Юргена Клоппа, которому для 500 голов понадобилось 234 поединка. Далее в списке идут легендарные Алекс Фергюсон (265), Арсен Венгер (271) и Жозе Моуриньо (289).

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No manager has reached 500 Premier League goals faster than Pep Guardiola ⚡ pic.twitter.com/jo07c4lWoE — B/R Football (@brfootball) December 14, 2021

Зинченко отыграл весь матч и в одном эпизоде едва не "организовал" 11-метровый в свои ворота. Мяч попал ему в руку в штрафной площадке, однако судьи после просмотра ситуации с VAR решили не назначать пенальти. Еще раз Александр неудачно выбил мяч на игрока "Лидса", и тот пробил в штангу. Смотрите "голепад" в Манчестере.

"МанСити" лидирует в чемпионате Англии, опережая "Ливерпуль" на четыре очка, но сыграв на матч больше. Украинец, которому 15 декабря исполняется 25 лет, порадовался успеху команды в соцсетях.

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