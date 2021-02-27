Жены местных игроков принципиально разговаривали со мной на украинском, – российский экс-футболист УПЛ

Экс-футболист донецкого "Металлурга" Георгий Зотов, выступавший в 2013/2014 годах в УПЛ, признался, что с началом войны на востоке Украину он ощутил на себе изменения отношений украинцев.

Игрок вспомнил несколько случаев, когда это особенно остро чувствовалось.

"Когда командой собирались, жены местных футболистов иногда разговаривали со мной на украинском языке. Принципиально. Под конец мы и сами понимали: нужно уезжать", – цитирует Зотова "Чемпионат".

Начало конфликта застало игрока в Донецке.

"Появились люди в камуфляже, типа ОМОНа. Ходили, патрулировали улицы. Постепенно ситуация становилась всё хуже и хуже. В центре города начались митинги, на выездах из города установили блокпосты. Закрыли аэропорт – из-за этого ко мне не смогла жена прилететь. Последние два месяца я оставался один на съемной квартире. Когда "Металлург" отправлялся на последние игры сезона, в Днепр и Киев, база еще принадлежала клубу. Позже её заняли представители "ДНР", – сказал 31-летний защитник.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из интервью Зотов признался, что чувствовал себя не лучшим образом, когда они преодолевали блокпосты. Россиянин вспомнил, что даже не сумел забрать свои вещи из Донецка и получил их позже.