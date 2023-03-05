Жена Лунина в ванной показала главную проблему голкипера сборной Украины. Видео

Супруга украинского вратаря испанского "Реала" Андрея Лунина записала шуточное видео, в котором показала главную ошибку своего мужа. По мнению Анастасии Томазовой, ее вторая половинка исключительно много сидит в смартфоне.

Видео дня

Анастасия сняла свой клип в ванной комнате, используя аллегорию воды со временем. Девушка вылила в ванну чашку воды, показав, что это время, которое он проводит с семьей. Кастрюля "со временем" тратится на еду, небольшое ведерце - на сон, и полностью открытые краны - это та часть жизни Андрея, которая уходит на гаджет.

Анастасия Томазова родилась в 1995 году в Днепре (тогда Днепропетровск).

Познакомились будущий голкипер "Реала" и будущий дизайнер-архитектор в социальных сетях.

Зимой 2019-го Андрей сделал Насте предложение и спустя два года они поженились.

В мае 2022-го у пары родился сын.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!