Жена экс-футболиста сборной Украины про украинский язык: "Я таким бредом не занимаюсь. Весь город говорит на русском"
Супруга бывшего футболиста молодежной сборной Украины Максима Третьякова Лиза пообщалась с подписчиками в Instagram, ответив на вопрос, собирается ли она переходить на украинский язык 28-летняя девушка однозначно заявила, что делать этого не собирается.
Кроме того Лиза упрекнула пользователе в интернете в лицемерии.
"У меня весь город говорит на русском. Официанты в заведениях тоже. Это ж только в Instagram вы двуличите. Я таким бредом не занимаюсь", – написала Лиза у себя в сторис, сидя за рулем BMW и держа в кадре солнцезащитные очки от Gucci
Лиза и Максим воспитывают двоих детей - Сабрину и Даниэля. В одном из своих ранних интервью девушка, родившаяся в кировоградской области признавалась, что к будущему мужу ушла, бросив его друга. Сейчас позиционирует себя как бьюти-блогер. Ведет влог на Youtube.
Также раздает советы по отношениям в соцсетях.
Не стесняется Лиза сниматься и в провокационных эротических фотосессиях, выкладывая их в социальные сети.
Третьяков в июле 2024 перешел из "Днепра" в "Колос" (Коваливка).
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