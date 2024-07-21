Жена экс-футболиста сборной Украины про украинский язык: 'Я таким бредом не занимаюсь. Весь город говорит на русском'

Супруга бывшего футболиста молодежной сборной Украины Максима Третьякова Лиза пообщалась с подписчиками в Instagram, ответив на вопрос, собирается ли она переходить на украинский язык 28-летняя девушка однозначно заявила, что делать этого не собирается.

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Кроме того Лиза упрекнула пользователе в интернете в лицемерии.

"У меня весь город говорит на русском. Официанты в заведениях тоже. Это ж только в Instagram вы двуличите. Я таким бредом не занимаюсь", – написала Лиза у себя в сторис, сидя за рулем BMW и держа в кадре солнцезащитные очки от Gucci

Лиза и Максим воспитывают двоих детей - Сабрину и Даниэля. В одном из своих ранних интервью девушка, родившаяся в кировоградской области признавалась, что к будущему мужу ушла, бросив его друга. Сейчас позиционирует себя как бьюти-блогер. Ведет влог на Youtube.

Также раздает советы по отношениям в соцсетях.

Не стесняется Лиза сниматься и в провокационных эротических фотосессиях, выкладывая их в социальные сети.

Третьяков в июле 2024 перешел из "Днепра" в "Колос" (Коваливка).

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