'Желаю 'Динамо' удачи': украинский футболист 'Бенфики' – о победе в Лиге чемпионов

После матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между "Бенфикой" и "Динамо" своим впечатлениями поделился футболист португальского клуба Роман Яремчук. 25-летний украинец, которому несколько лет назад не нашлось места в основном составе киевской команды, не стал злорадствовать по поводу неудач бывших коллег.

В комментарии сайту УЕФА форвард сборной Украины порадовался успеху партнеров и своему первому голу в Лиге чемпионов в составе "Бенфики".

"Забивать всегда приятно. Особенно в Лиге чемпионов. Я уважаю "Динамо" и желаю ему удачи. Но самое главное и приятное, что мы набрали три очка и вышли в следующий раунд", – отметил Яремчук.

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Гол украинского нападающего оказался победным и, по сути, вывел "Орлов" в 1/8 финала Лиги чемпионов. А вот "Барселона" после поражения от "Баварии" вылетела из турнира, заняла третье место в группе и сыграет в плей-офф Лиги Европы.

Напомним, Яремчук летом 2021 года перебрался в "Бенфику" из бельгийского "Гента" за 17 миллионов евро. Сайт Transfermarkt оценивает его сейчас в 17,5 млн евро.

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