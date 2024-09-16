Капитан сборной Аргентины, триумфатор ЧМ-2022 в Катаре, где он был признан лучшим игроком Мундиаля, а еще восьмикратный обладатель "Золотого мяча" – это все о Лионеле Месси.

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Летом этого года неутомимый Лео отпраздновал еще одну великолепную победу – сборная Аргентины завоевала Кубок Америки. Напомню, в своей группе аргентинцы выиграли все три матча (у Канады – 2:0, Чили – 1:0 и Перу – 2:0), в четвертьфинале обыграли Эквадор в серии пенальти (1:1 в основное время, 4:2 по 11-метровым), а в полуфинале с голом Месси еще раз оказались сильнее Канады (2:0).

В решающем поединке за трофей Кубка Америки соперником аргентинцев была сборная Колумбии. На 112-й минуте, уже в дополнительное время, Лаутаро Мартинес точным ударом принес победу действующим чемпионам мира – 1:0. К слову, это был пятый забитый мяч форварда миланского "Интера" на турнире.

К сожалению, в финальном матче неприятную травму получил Месси. И сейчас игрок клуба MLS "Интер Майами" восстанавливается после повреждения, не появляясь на поле. Впрочем, Лео полон желания продолжать свою блестящую карьеру и выступить на ЧМ-2026, который впервые в истории пройдет сразу в трех странах – США, Мексике и Канаде – на 16 стадионах.

Впервые в финальном турнире выступят 48 (!) сборных. Будут сформированы 12 групп по 4 сборных в каждой. Две первые сборные из каждой группы и восемь лучших из тех, кто займет третье место, выйдут в 1/16 финала.

Матч-открытие ЧМ-2026 пройдет 11 июня в Мехико, финал же более чем через месяц, 19 июля, примет Нью-Йорк. Европу на Мундиале представят 16 сборных. Хотелось бы среди них увидеть и команду Украины. Отбор в европейской зоне на чемпионат мира будет продолжаться год – с марта 2025-го по март 2026-го.

48 команд-финалистов! Пойдет ли это на пользу мировому футболу? Поживем-увидим. Ждать осталось не так уж долго. Друзья, играйте в футбол, любите футбол, посещайте матчи, а о футболе читайте на вашем OBOZ.UA.