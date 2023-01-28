Случай – он в жизни каждого из нас порой играет значительную роль. Главное, чтобы он, этот случай, был со счастливым исходом. О нескольких таких счастливых случаях из жизни хорошо знакомых вам футболистов киевского "Динамо", которые произошли с ними в юном возрасте, в сегодняшнем материале на OBOZREVATEL.

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11-летним пареньком пришел Толя Бышовец записываться в динамовскую школу к тренеру Николаю Федоровичу Фоминых. Но получил отказ, поскольку набор был для мальчиков, которым уже исполнилось 12 лет. Толик затаил обиду, из-за через год не пришел на стадион "Динамо" - футбол мог бы потерять великолепного в будущем нападающего, четырехкратного чемпиона СССР, обладателя Кубка страны, лучшего игрока сборной на ЧМ-1970 в Мексике, а затем и тренера, под руководством которого в 1988-м на Олимпиаде в Сеуле сборная СССР стала чемпионом.

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Тренер группы подготовки футбольной динамовской школы Анатолий Молотай убедил тренера динамовского дубля Михаила Комана взять в состав его команды на чемпионат Украинского совета "Динамо", который проходил в Хмельницком, очень способного, на его взгляд, нападающего Олега Блохина.

В первом же матче юноша в течение пяти минут оформил хет-трик и сразу привлек своей игрой внимание специалистов. Так состоялся Олег Блохин – самый титулованный футболист СССР, заслуженный мастер спорта, семикратный чемпион страны, пятикратный обладатель Кубка СССР, дважды бронзовый призер Олимпийских игр в 1972-м и 1976-м. Обладатель трех еврокубков – Кубка кубков (1975 и 1986) и Суперкубка УЕФА (1975), обладатель "Золотого мяча"-1975. Став тренером сборной Украины, Блохин вывел своих подопечных в четвертьфинал ЧМ-2002 в Германии. Пока это наивысшее достижение главной команды нашей страны.

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Евгений Котельников, тренер группы подготовки динамовской футбольной школы, после того, как выгнал с тренировки за баловство 10-летнего Лешу Михайличенко, через две недели сменил свой гнев на милость и разрешил мальчику вновь приходить на тренировки, отступив от неписанных правил школы "Динамо". А случилось это после того, как к Котельникову обратилась мама Алексея с просьбой: "Сделайте, пожалуйста, что-нибудь, чтобы сын не плакал. Разрешите ему вновь ходить на тренировки, он так любит футбол". А ведь будь все по-другому, могло и не быть Заслуженного мастера спорта, олимпийского чемпиона Игр-1988 в Сеуле, обладателя Кубка кубков (1986), вице-чемпиона Европы 1988 года, чемпиона трех стран (СССР, Италии и Шотландии), а затем Заслуженного тренера Украины, тренера "Динамо", молодежной и национальной сборных Украины Алексея Михайличенко.

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Тренер динамовской школы Александр Шпаков поехал на Оболонь, где жил Андрюша Шевченко, который уже год тренировался в его группе, но прекратил посещать занятия. А дело в том, что после Чернобыльской аварии родители Андрея решили, что сын должен "завязать" с футболом. После обстоятельного разговора Шпакова с мамой и папой Андрюши они поменяли свое решение.

А будь все иначе, могло и не быть знаменитого нападающего, Заслуженного мастера спорта Украины, игрока "Динамо", "Милана" (Италия), "Челси" (Англия), обладателя "Золотого мяча"-2004, победителя Лиги чемпионов, обладателя Суперкубка УЕФА, двукратного чемпиона Италии и т.д. Работая главным тренером сборной Украины, он вывел своих подопечных в четвертьфинал Евро-2020.

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В свое время тренер динамовской школы Александр Лысенко принял решение, что Андрей Ярмоленко профнепригодный и отправил 14-летнего парнишку из академической группы назад в Чернигов. Иди знай, как бы сложилась футбольная карьера Андрея, если бы по настоянию Йожефа Сабо его, уже 17-летнего, не вернули в Киев.

С "Динамо" Ярмоленко стал многократным чемпионом Украины, завоевывал Кубок и Суперкубок страны, выступал в Германии ("Боруссия" Дортмунд), Англии ("Вест Хэм"), а сейчас играет в ОАЭ за клуб "Аль-Айн", который тренирует Сергей Ребров. Также Андрей – ведущий игрок, капитан сборной Украины, один из лучших бомбардиров в истории национальной команды, которая в том числе благодаря его усилиям дошла до четвертьфинала Евро-2020.

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Вот такими были счастливые случаи, которые повлияли в свое время на судьбы некоторых молодых футболистов "Динамо", впоследствии ставшими звездами. До следующей встречи, друзья, на OBOZREVATEL, и пусть вам сопутствуют только счастливые случаи.